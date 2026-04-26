Big Tech a dus bursa americană la maxime istorice în plină criză din Iran. Acum trebuie să demonstreze că raliul nu e un miraj

Cinci dintre cele mai mari companii tech din lume – Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta și Apple – raportează rezultatele financiare în aceeași săptămână, într-un test decisiv pentru raliul care a adus S&P 500 la maxime istorice. Împreună, cele cinci valorează aproape 16 trilioane de dolari și reprezintă un sfert din indicele de referință american. Investitorii vor să vadă dacă ritmul de creștere a profiturilor justifică evaluările și cheltuielile de capital estimate la 649 de miliarde de dolari în 2026, aproape integral direcționate spre inteligență artificială – totul pe fondul unui război în Iran care a dublat prețul kerosenului și ține inflația sub presiune, scrie Bloomberg.

„Va fi o săptămână critică”, a declarat Keith Lerner, director de investiții și strateg-șef de piață la Truist Advisory Services. Rezultatele trebuie „să valideze această mișcare recentă”, adaugă el.

Așa-numitele „Magnificent Seven” – grupul care include și Nvidia și Tesla – au alimentat un raliu de patru săptămâni al indicelui de referință american, care a avansat cu 13%. Acțiunile Alphabet, Amazon, Nvidia și Meta au crescut toate cu peste 25% de când S&P 500 a atins un minim pe 30 martie.

Raliul vine după ce Big Tech a tras în jos S&P 500 în primele trei luni ale anului, pe fondul îngrijorărilor că aceste companii cheltuie excesiv pe inteligență artificială. Vânzările masive au curățat pozițiile investitorilor și au comprimat evaluările, pregătind terenul pentru o revenire.

Riscurile economice generate de războiul din Iran, care a împins prețurile petrolului în sus și amenință să mențină inflația la niveluri ridicate, au făcut ca ritmul puternic de creștere a profiturilor din tech să arate și mai atractiv, spune Allen Bond, manager de portofoliu la Jensen Investment Management.

Profiturile celor „Magnificent Seven” sunt estimate să crească cu 19% în primul trimestru, comparativ cu 12% pentru restul S&P 500, conform datelor Bloomberg Intelligence. Până acum, debutul e promițător. Săptămâna trecută, Tesla a depășit estimările Wall Street pentru profitul ajustat din primul trimestru, deși rezultatul a fost umbrit de îngrijorări legate de creșterea cheltuielilor de capital. Nvidia, cea mai valoroasă companie din lume, va fi ultima care raportează, pe 20 mai.

„Big Tech trăiește într-o altă lume”, spune Bond, a cărui firmă administrează active de circa 5 miliarde de dolari. „Sectorul tech îți oferă posibilitatea de a cumpăra o narațiune de creștere seculară, unde nu există prea multe temeri legate de perturbări geopolitice, iar recent ai putut face asta la un discount destul de atractiv.”

Creșterea profiturilor a contribuit la menținerea evaluărilor sub control. Excluzând Tesla, care se tranzacționează la un multiplu exorbitant, grupul este evaluat la de 25 de ori profiturile estimate pentru următoarele 12 luni, conform Bloomberg – în scădere față de 29 de ori în octombrie, dar încă peste nivelul de 21 de ori al S&P 500.

Speriați de AI

Există riscuri, desigur. Giganții tech pot avea poziții dominante pe piață, dar nu sunt complet imuni la problemele macroeconomice. În plus, dezamăgiri legate de costurile inteligenței artificiale ar putea deraia raliul. La începutul anului, cheltuieli de capital mai mari decât se așteptau i-au speriat pe investitori și au contribuit la o prăbușire de 16% a acțiunilor „Magnificent Seven” în primele trei luni din 2026 – de peste două ori mai mult decât declinul S&P 500.

Cheltuielile de capital cumulate ale Microsoft, Alphabet, Amazon și Meta sunt estimate la 649 de miliarde de dolari în 2026, în creștere de la 411 miliarde în 2025, conform Bloomberg. Aceste companii trebuie să demonstreze că investițiile vor genera randamente solide, spune Brian Barbetta, co-lider al echipei de tehnologie de la Wellington Management și co-manager de portofoliu pe strategia de inovație globală, care administrează circa 50 de miliarde de dolari.

„Considerăm că acest capital alocat are un ROI puternic, care va rezulta în creștere mai rapidă și extindere a marjelor în timp”, spune Barbetta.

Amploarea investițiilor afectează însă fluxurile de numerar. Cash-flow-ul liber al Amazon este așteptat să fie negativ cu 13,3 miliarde de dolari în primul trimestru – cel mai mare deficit din 2022, când investițiile în depozite au explodat pentru a face față cererii alimentate de pandemie. Cash-flow-ul liber al Meta este estimat la 4 miliarde de dolari, cel mai mic din ultimii aproape patru ani.

Ca răspuns, unele companii strâng cureaua. Meta și Microsoft plănuiesc reduceri de personal pentru a compensa impactul cheltuielilor mai mari pe AI. Anunțul acestor măsuri, joi, a trimis în jos acțiunile ambelor companii.

Investitorii vor urmări probabil cu atenție segmentele de cloud computing ale companiilor, unde cererea din partea startup-urilor de AI precum Anthropic și OpenAI generează o creștere rapidă a vânzărilor, depășind oferta disponibilă.

Veniturile Amazon Web Services, cel mai mare furnizor de servicii cloud, sunt estimate să crească cu 26% în primul trimestru, în timp ce vânzările Azure (Microsoft) și Google Cloud sunt așteptate să avanseze cu 38%, respectiv 50%. Trimestrul trecut, creșterea veniturilor Azure de 38% nu a fost suficientă pentru a-i mulțumi pe investitori, trimițând acțiunile Microsoft în jos cu 10% a doua zi după raportare.

Entuziasmul generat de noile servicii AI dezvoltate de Anthropic a atenuat multe dintre temerile privind rentabilitatea acestor investiții, spune Bond de la Jensen. Deși aceste progrese au alimentat anxietăți în rândul producătorilor de software expuși la risc de disrupție, ele sunt un semnal pozitiv pentru companiile Big Tech care investesc agresiv pentru viitor, adaugă el.

„Sunt afaceri extrem de puternice, cu marje ridicate și multă consistență, iar multiplii nu par excesivi”, spune Bond. „Mega-capitalizările există într-un univers diferit ca atractivitate.”