(P) Cum sa alegi corect lenjeria intima de mireasa

Ziua cea mare se apropie cu pasi repezi si, din moment ce ai ales rochia visurilor tale, iti doresti si o lenjerie intima pe masura, in care sa te simti sexy, dar confortabil in acelasi timp. Avand in vedere faptul ca petrecerea nuntii dureaza destul de multe ore, este important sa alegi o lenjerie intima in care sa te simti confortabil si care sa accentueze cele mai apetisante forme ale tale. Lenjeria intima de mireasa este la fel de importanta ca rochia, iar atunci cand alegi desuurile trebuie sa fii sigura ca te simti confortabil, dar si incredibil de seducatoare. Daca rochia pe care ai ales-o este eleganta, trebuie sa optezi pentru ceva in acelasi ton, cu broderie si dantela. Lenjeria potrivita iti va oferi un plus de incredere, deoarece purtand o lenjerie intima care se potriveste perfect formelor trupului tau iti vei imbunatati aspectul trupului, cat si starea de spirit. Iata cateva raspunsuri la intrebarile pe care orice viitoare mireasa le are in gand: Cat de important este pentru o mireasa sa aleaga o lenjerie intima perfecta? Nunta este cel mai important moment din viata ta, insa cu toata agitatia care vine la pachet pentru organizarea temeinica a marelui eveniment, uneori lucrurile marunte, cum ar fi alegerea unei lenjerii intime potrivite, pot fi lasate pe ultimul moment. De aceea, este recomandat sa pornesti in cautarea lenjeriei potrivite din timp. Imi pot achizitiona lenjeria intima inainte sau dupa ce imi aleg rochia de mireasa? Ideal ar fi sa alegi lenjeria intima imediat dupa ce ai cumparat rochia de mireasa, pentru a fi sigura ca vei alege o lenjerie care sa completeze corect intreaga tinuta. Daca intentionezi sa porti ciorapi pe sub rochie, asigura-te ca vei avea parte de sustinerea pe care ti-o doresti pentru a evita alunecarea acestora pe picior. Se poate simti o mireasa sexy si confortabil in ziua nuntii sale? Bineinteles ca da. Rochia visurilor tale va incanta privirile invitatilor, insa lenjeria intima este o achizitie importanta in special pentru tine, pe care trebuie sa o alegi corect. Lenjeria intima pe care o vei purta in ziua nuntii trebuie sa iti ajusteze perfect formele, dar sa fie si confortabila. Aminteste-ti ca vei sta in picioare toata ziua, asadar confortul este esential. Cum imi poate influenta lenjeria intima intreaga tinuta? Alegerea unei lenjerii intime nepotrivite poate ruina complet aspectul rochiei de mireasa pe are ai ales-o. Achizitionarea unei lenjerii intime pentru ziua nuntii ar putea sa nu fie la fel de interesanta precum este alegerea rochiei mult visate, insa nu trece cu vederea importanta pe care o pot avea piesele de lenjerie intima. Cu toate ca ai avut o zi incarcata, trebuie sa te gandesti si la noaptea nuntii tale. Pentru a reusi sa-ti surprinzi iubitul, fii atenta la fiecare detaliu in parte, deoarece lenjeria intima joaca un rol destul de important. Indiferent ca optezi pentru o lenjerie misterioasa sau seducatoare, alege un model in care sa te simti bine si increzatoare in cea mai importanta zi din viata ta.