BNR lansează o monedă din argint dedicată împlinirii a 145 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu. Cât costă şi cum arată

1 minut de citit Publicat la 11:32 12 Dec 2025 Modificat la 11:32 12 Dec 2025

BNR lansează o monedă din argint dedicată împlinirii a 145 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu/ Sursa foto: Getty Images

Banca Naţională a României lansează, luni, în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema "145 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu". Preţul de vânzare al monedei este de 640 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al BNR, aversul monedei prezintă o compoziţie inspirată din povestea "Dumbrava minunată" de Mihail Sadoveanu, inscripţia "ROMANIA" în arc de cerc, anul de emisiune "2025", stema României şi valoarea nominală "10 LEI".

Reversul monedei redă portretul, numele scriitorului Mihail Sadoveanu şi anii între care a trăit acesta "1880-1961". Moneda este rotundă, are un diametru de 37 milimetri, o greutate de 31,103 grame, cant zimţat şi calitate proof.

BNR lansează o monedă din argint dedicată împlinirii a 145 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu. Sursa foto: BNR

Monedele din argint sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi sunt însoţite de broşuri de prezentare şi certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză şi franceză. Pe certificatele de autenticitate se găsesc semnăturile guvernatorului BNR şi casierului central.

BNR precizează că tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese. Preţul de vânzare al monedei este de 640 de lei, exclusiv TVA, inclusiv broşura de prezentare şi certificatul de autenticitate.

"Monedele din argint cu tema '145 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu' au putere circulatorie pe teritoriul României", se arată în comunicat.

Lansarea în circuitul numismatic a acestor monede se realizează prin sucursalele regionale Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Iaşi şi Timiş ale Băncii Naţionale a României.