„Booking” pentru energie: Vom putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze. Cei cu multe plângeri vor primi „eticheta roșie”

Vom putea da review-uri furnizorilor de curent și gaze. Cei cu multe plângeri vor primi „eticheta roșie”. Foto: Hepta

Consumatorul final de energie va putea să posteze review-uri despre serviciile furnizorilor de energie electrică şi de gaze naturale, pe modelul Booking, iar aceştia din urmă vor fi etichetaţi în funcţie de numărul de plângeri pe care le înregistrează sau care sunt nerezolvate, a anunţat, marţi, la un eveniment de specialitate, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu.

"O să facem şi un top al furnizorilor de energie electrică şi reglementarea este aproape gata. Îi vom eticheta în funcţie de numărul de plângeri pe care le înregistrează, în funcţie de numărul de plângeri care sunt nerezolvate. Vom introduce un indicator de satisfacţie a clientului, iar în funcţie de aceasta ei vor fi etichetaţi verde, galben sau roşu, în aşa fel încât pe lângă oferta financiară consumatorul să ştie şi dacă serviciile pe care le prestează furnizorul respectiv sunt unele de calitate. Dacă pe Booking putem să dăm stele după un sejur sau o vacanţă pe care o petrecem, de ce nu am putea să dăm review-uri furnizorului de energie electrică sau de gaze naturale?", a declarat Niculescu, preluat de Agerpres.

Acesta a adăugat că Ordonanţa de Urgenţă care a plafonat preţul la gaze naturale la 110 lei se referă la volumele disponibile doar pentru consumatorii casnici.

"Dacă ne uităm la preţurile care sunt în piaţă în momentul de faţă pentru gaze naturale, ele nu se tranzacţionează la un preţ mic. Iarăşi, vorbim de efectele conflictelor care se întâmplă în regiune sau mai îndepărtat de noi. Toată Europa, în momentul de faţă, iarăşi se confruntă cu volatilitate la preţurile pentru gaze naturale. Cred că e pentru prima dată când spun public lucrul acesta: când am avizat Ordonanţa de Urgenţă care a prelungit această schemă de plafonare a gazelor naturale, setând preţul administrativ, noi am avizat-o cu o observaţie, care a fost fix referitoare la faptul că societăţile comerciale, industria, nu beneficiază de aceleaşi măsuri de sprijin din partea guvernului precum beneficiază consumatorii casnici. Am invocat exact această competitivitate a sectorului economic care ne poate afecta pe toţi. Pentru că degeaba eu îmi permit să plătesc acasă factura la gaze naturale dacă angajatorul meu are probleme în a-şi desfăşura activitatea economică şi a-mi plăti mie salariul. Şi atunci lucrurile se leagă. Fără să avem o economie competitivă şi fără să avem societăţi comerciale care fac performanţă într-un mediu economic sănătos, atunci şi angajaţii acelor companii vor fi afectaţi", a precizat şeful ANRE.

Potrivit lui Niculescu, la momentul actual există un cadru temporar pentru scheme de ajutor de stat, ce vizează anumite industrii mari consumatoare de gaze naturale.

"Avem din partea Comisiei Europene nişte măsuri temporare care pot fi folosite de Guvernul României. Nu vreau să pară că dau lecţii, dar există un cadru temporar pentru scheme de ajutor de stat care pot veni şi să ţintească efectiv anumite industrii mari consumatoare de gaze naturale, în aşa fel încât Guvernul României să le acordă ajutor de stat, iar ele să rămână competitive. Repet, nu vreau să pară că dau lecţii. Sunt cadre şi mecanisme care au fost propuse de către Comisia Europeană tocmai în momentele acestea de criză. Cred că este rolul nostru al autorităţilor să le folosim în aşa fel încât să ajutăm industriile din România. Evident că piaţa din România, trebuie să fim sinceri, şi o să fiu sincer când vă spun lucrurile acestea, nu e cea mai matură piaţă. Adică am avut plafonări peste plafonări, competiţia nu a fost încurajată după ce am trecut printr-un proces de liberalizare, am venit şi am plafonat preţurile... Prin mecanismele de monitorizare pe care le avem la nivelul instituţiei, vreau să vă spun că supraveghem piaţa de energie electrică foarte, foarte strict", a susţinut oficialul.

În viziunea specialistului, trebuie tras un semnal de alarmă cu privire la fenomenul de fake news din spaţiul public despre piaţa locală de energie.

"Am lansat în spaţiul public de ceva timp un nou concept al securităţii energetice şi al conceptului de securitate energetică în general, introducând o dimensiune cu privire la fake news. Nu doar eu, ci şi dumneavoastră, reprezentanţii mass-media, puteţi observa în spaţiu public din ce în ce mai des o retorică care îndeamnă la panică, la frică şi la informaţii care sunt complet lipsite de fundament", a afirmat Niculescu.

El a dat ca exemple afirmaţiile potrivit cărora România ar avea cele mai mari preţuri la energie electrică sau că ţara s-ar confrunta cu o penurie de gaze naturale în sezonul rece.

"Unul dintre ele este acesta că, într-adevăr, plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, din Europa, ulterior linia de finish a fost mutată fiind vehiculat în spaţiul public că plătim cel mai mare preţ la energie electrică raportat la puterea de cumpărare. Un alt mit care se propagă în spaţiu public şi cred că cu toţi îl vedem şi se repetă metodic la începutul fiecărui sezon rece este că ne confruntăm cu o penurie de gaze naturale. De fiecare dată, în spaţiul public apar specialişti care anunţă la televizor că există posibilitatea că, în plină iarnă, în luna ianuarie - februarie, atunci când temperaturile sunt foarte scăzute, România să se confrunte cu o lipsă de gaze naturale", a adăugat George Niculescu.

Șeful ANRE, despre riscul de blackout: „E ca venirea extratereștrilor”

Oficialul a făcut referire şi la informaţiile privind riscul unui blackout în România.

"Mai vedem în spaţiul public că ne paşte un iminent blackout. Şi aici am avut o reacţie la genul acesta de dezinformări din punctul meu de vedere, asemănând riscul de blackout cu venirea extratereştrilor. Evident că a fost o comparaţie plastică, dar rolul acestei comparaţii a fost de a trage un semnal de alarmă, pentru că nu putem, mai ales când purtăm haina unei instituţii publice, să ieşim cu astfel de mesaje către cei care consumă informaţii din spaţiul public", a afirmat Niculescu.

Preşedintele ANRE a vorbit şi despre dimensiunea preţului pe care românii îl plătesc, la ora actuală, la energie electrică.

"Plăteşte România cel mai mare preţ la energie electrică? Trebuie să punem în context lucrul acesta. Venim după o schemă de plafonare compensare care a intrat în vigoare din noiembrie 2021, care a expirat pe energie electrică în iulie 2025. Deci, vedem că o criză provocată de războiul din Ucraina a condus la o măsură luată de Guvernul României care s-a întins pe aproape patru ani de zile. Crizele se întâmplă astăzi, iar efectele le vedem derulându-se pe o perioadă lungă de timp. Guvernele şi instituţiile reacţionează, unele mai repede, altele mai greoi pentru a încerca să rezolve problemele create de aceste crize şi atunci Guvernul României a plafonat preţul la energie electrică şi la gaze naturale şi consumatorii au plătit pragurile acelea celebre, 0,68 de lei pe kilowatt, 0,80, un leu şi 1,30 lei. În iulie s-a terminat schema de plafonare-compensare. Decizia a fost luată de Guvernul României şi ştim foarte bine în ce situaţie se aflau finanţele ţării. Atunci am văzut într-adevăr preţul real al energiei electrice... Când Guvernul României nu a mai putut să susţină de la bugetul de stat, consumatorul ar trebui să plătească întregul preţ la energie electrică. Am văzut o migraţie de portofolii de clienţi, lucru pe care eu îl încurajez şi astăzi. Trebuie să verificăm ofertele şi să ne mutăm de la un client la altul. Şi am văzut că preţurile la energie electrică, dacă erau situate undeva la 1,4-1,5 lei pe kWh pentru consumatorul casnic, ele cumva au coborât înspre un leu, un leu şi zece bani", a spus şeful ANRE.

Decidenţi, lideri din industrie şi experţi din domeniul energetic au dezbătut, marţi, la evenimentul Energy Forward 2026, despre ce urmează pentru piaţa energiei şi cum se vor reflecta aceste schimbări în costurile reale ale economiei.