„Orașul de sare” din inima Transilvaniei: Ce se ascunde la 120 de metri sub pământ

Turiștii români, dar și vizitatori din toate colțurile lumii descoperă Salina Turda. FOTO Agerpres

Turiștii români, dar și vizitatori din toate colțurile lumii descoperă Salina Turda, unul dintre cele mai spectaculoase obiective turistice din România și un adevărat brand de țară.

Din adâncurile pământului, galeriile de sare spun povestea mineritului transilvănean, transformându-se într-un muzeu impresionant și un spațiu modern de agrement și tratament.

Fiecare boltă, fiecare arcadă îmbină lemnul și oțelul într-o armonie a timpului. Salina Turda este locul unde tradiția respiră, iar modernismul prinde viață.

Salina Turda este considerată cel mai spectaculos subteran modelat de oameni din întreaga lume. Odată ce vizitatorii pășesc în această lume subterană, în fața lor se dezvăluie un adevărat spectacol al naturii, completat cu amenajările moderne din ultimii ani.

„La nivelul galeriei de transport, în partea superioară a pereților, se pot vedea acele alveole care au fost săpate în timp de curenții de aer calzi, care au intrat în mină pe cele două intrări, au topit sarea de pe pereți, iar ceea ce se vede în partea de jos este sarea recristalizată”, explică Diana Todea, ghid al Salinei Turda.

Pașii ne poartă spre Sala Crivacului, cu povestea extragerii sării - o încăpere octogonală în care este montat un troliu cu ax vertical, construit în 1881.

Este singurul utilaj de acest tip, din toate salinele din Europa, conservat în locul în care a funcționat.

„După cum puteți observa, în partea de jos există patru brațe de lemn. La capătul fiecărui braț se înhămau câte doi cai, iar aceștia făceau o mișcare circulară. În partea superioară puteți observa frânghia de cânepă care are o lungime de 200 de metri. Ea merge în încăperea alăturată, prin puțurile din partea superioară a tavanului, și coboară jos în subteran”, mai spune ghidul.

Mai departe, intrăm în Sala de Apel, unde tronează, în toată splendoarea sa, Scara Bogaților.

„Într-o dimineață, unul dintre muncitori a venit, ținea în mână o torță și a zărit pe acest perete chipul Fecioarei Maria. Ei au zidit un altar în cinstea ei, iar grofii din împrejurimi au coborât și au început să oficieze slujbe. La slujbele respective au dorit să participe și conducătorii și nobilii, iar pentru ei s-a construit Scara Bogaților, care este o scară din lemn, de tragere, în stil baroc”, mai spune Diana Todea.

Liftul panoramic oferă turiștilor o imagine de ansamblu asupra întregii mine. Aici, la 120 de metri sub pământ, turiștii găsesc o serie de activități inedite pentru spațiul în care se află. Se poate juca biliard, tenis sau mini-golf.

Tot aici există și un teren de sport și un loc de joacă pentru copii, dotat cu toate facilitățile.

Cei care coboară în mina Terezia întâlnesc un lac subteran pe care se pot plimba cu barca. Stalactitele și eflorescențele de sare completează peisajul inedit.

„Este a doua oară când venim în Salina Turda. E un loc de relaxare spectaculos. E un loc care ar trebui promovat mult mai mult decât este promovat. Copiii au văzut pe rețelele de socializare influenceri din străinătate care au venit și au prezentat foarte frumos această salină”, spune o turistă.

„Mi-a plăcut foarte mult în Salina Turda, fiindcă am putut să mă dau cu bărcile, am putut să conduc - trebuia să facem asta sub supravegherea unui adult, altfel nu te lasă. Poți să joci un biliard. Mie îmi place foarte mult. E super frumoasă”, crede un adolescent venit aici în vizită.

Salina Turda înseamnă spectacol, sănătate și experiență.

„Îmbunătățirile făcute de-a lungul anilor au contribuit la creșterea nivelului de confort pentru turiști, pentru a le asigura acestora un mediu prielnic în realizarea tratamentelor cu aerosol salin”, adaugă Diana Todea.

„Terapia cu aerosol salin este extrem de benefică asupra sistemului respirator, fiind recomandată în tratarea afecțiunilor respiratorii, precum astmul bronșic, rinita alergică sau boala pulmonară obstructivă cronică. Pentru ca terapia cu aerosol salin să aibă un efect benefic, se recomandă două cure pe an: în cazul copiilor, de la 7 la 10 zile, iar în cazul adulților, între 10 și 18 zile”, a declarat asistenta medicală Alexandra Moț.

Aceste locuri minunate, parte din inima Transilvaniei, sunt promovate cu sprijinul Consiliului Județean Cluj. Aici, tradiția și modernitatea se întâlnesc și prind viață, construind un brand de țară autentic și plin de povești. Vino să descoperi și tu frumusețile județului Cluj!