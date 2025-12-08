Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni. Cât a fost rulajul la 40 de minute de la debutul tranzacțiilor

Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de luni.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în scădere şedinţa de luni, iar rulajul se cifra la 8,65 milioane de lei (1,74 milioane de euro), după 40 de minute de la debutul tranzacţiilor.

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,09%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era pe minus cu 0,08%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 0,06%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, era în scădere cu 0,09%, scrie Agerpres.

Indicele BET-FI al SIF-urilor s-a apreciat cu 0,17%, în timp ce BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, pierduse 0,27% din valoare.

BETAeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, înregistra o scădere de 0,19%

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzeşti (+6,25%), Altur (+5,34%) şi BRD (+1,47%). Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Aeta (-4,96%), Alro (-1,63%) şi Purcari Wineries Public Company Limited (-1,49%).