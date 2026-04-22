"Business Outlook 2026", demarat la Sibiu de Patronatul European al Femeilor de Afaceri, pentru soluții de dezvoltare economică

La Sibiu a avut loc prima ediție a conferinței "Business Outlook 2026", organizată de Patronatul European al Femeilor de Afaceri. Evenimentul a adunat lideri din business şi reprezentanți ai autorităților și mediului academic, pentru a discuta soluții concrete de dezvoltare economică.

În același timp, a fost lansată și filiala PEFA Sibiu, un pas prin care antreprenorii locali vor să construiască parteneriate mai solide între mediul privat și cel public.

"Am demarat proiectul business outlook 2026 la Sibiu tocmai în ideea de a coagula mediul de afaceri, de aduce împreună, pe de o parte, reprezentanții instituțiilor publice, administrație, publice locale, structuri de forță ale statului român, companii private, companii de stat, antreprenori, toți având aceeași voce", a declarat Andreea Negru, președinte PEFA.

La conferință au participat zeci de femei de afaceri din regiune, care au avut ocazia să discute direct cu oficiali și cu reprezentanți ai instituțiilor financiare. Potrivit organizatorilor, antreprenoriatul feminin devine un factor important pentru stabilitatea economică.

"Ne-am bucurat astăzi de o prezență masivă a mediului de afaceri, care, împreună cu mediul militar, au apreciat că numai împreună, prin parteneriate solide, vom avea parte de un viitor stabil, echilibrat și sustenabil pentru România", a afirmat Lorena Stoian, Prim-vicepreședinte PEFA.

Tema principală

Tema principală a ediției a fost "Inovație, Industrie și Competitivitate", iar în cadrul evenimentului au fost prezentate și date din Indexul Antreprenoriatului și Leadershipului Feminin 2026, un instrument care analizează implicarea femeilor în economie.

"Noi în în sectorul bancar, susținem antreprenoriatul feminin și credem cu tărie că femeile sunt cele care creează business-uri de succes, creează perspective pe termen lung și nu reprezintă doar un trend, ci ele reprezintă un motor real de creștere și novație în antren antreprenoriat.

Ce vreau să le spun femeilor este să creadă în ele și că nu există un moment potrivit și cel mai potrivit moment este acum", a spus Anca Iordache, director zonal companie bancară.

"Cred că este critic în momentul acesta un dialog deschis despre ce înseamnă parteneriat, despre o alegere inteligentă și informată asupra partenerilor de afaceri pe care mi-i alegem, indiferent de industria din care facem parte. Și cred că repere precum seriozitatea, expertiza în piață, experiența și flexibilitate neagerăa unor soluții sunt cheia succesului pentru un viitor, pentru orice antreprenor sau pentru orice industrie", a afirmat Oana Albu, manager de companie.

Proiectul "Business Outlook 2026" va continua și în alte regiuni ale țării, cu scopul de a crea o imagine clară asupra economiei românești și de a întări colaborarea dintre stat și mediul de afaceri.