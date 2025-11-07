Când ar urma să ajungă în conducte gazul extras din Marea Neagră? Avertismentul Transgaz privind producția de gaze din subsol

Transgaz se așteaptă ca producția de gaze naturale extrase din zăcămintele de pe uscat să scadă. FOTO: Hepta

ANRE a aprobat joi Planul actualizat al Transgaz privind dezvoltarea sistemului național de transport gaze naturale 2024-2033. Potrivit documentului, Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom si Romgaz in Marea Neagră, vor fi extrase și transportate prin gazoductul Tuzla-Podișor începând din toamna anului 2027.

De asemenea, Transgaz se așteaptă ca producția de gaze naturale extrase din zăcămintele de pe uscat să scadă în următorii ani. Compania avertizează că menținerea unui grad redus de dependență față de importuri va fi condiționată de exploatarea rezervelor de gaz naturale descoperite în Marea Neagră.

Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld.m3 /an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în rețeaua națională de transport gaze naturale.

În ceea ce privește generarea de electricitate pe bază de gaze naturale, puterea instalată netă la începutul anului 2024 era de 2238 MW, în creștere față de 1988 MW cât era în anul 2023, dar foarte mică comparativ cu alte țări europene.

“Capacitățile de energie electrică eficiente pe bază de gaze naturale au perspectiva unei poziționări competitive în mixul energetic, datorită emisiilor relativ reduse de GES și de noxe, precum și flexibilității și capacității lor de reglaj rapid. Ele sunt capabile să ofere servicii de sistem și rezervă pentru SRE intermitente”, precizează Transgaz.

Importanța creșterii capacității de înmagazinare

Compania mai precizează că la nivel național înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale.

Ea va facilita echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a Sistemului Național de Transport gaze naturale, în scopul obținerii de avantaje tehnice și economice.

“Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră. Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate care poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop, în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu ciclul de înmagazinare 2021 – 2022 activitatea de înmagazinare a fost dereglementată în conformitate cu angajamentele naționale privind liberalizarea pieței gazelor naturale”, se preciează în planul aprobat de ANRE.

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă totală de 33,864 TWh pe ciclu de înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 267,750 GWh/zi și capacitate de extracție de 341,440 GWh/zi.

Transgaz propune investiții în modernizări ale depozitelor de înmagazinare în scopul creșterii capacității de livrare zilnică a gazelor, dar și creșterea flexibilității în utilizarea depozitelor de înmagazinare în ciclurile de injecție și extracție prin promovarea de soluții de operare alternativă.