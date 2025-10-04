Când scăpăm de austeritate? Consilier BNR: Preţurile nu au cum să scadă, dar nu vor mai creşte

El a subliniat că dacă deficitul bugetar se înscrie în plafonul de 8,4%, "atunci avem şansa ca inflaţia să nu mai fie foarte mare".

Consilierul lui Mugur Isărescu, Eugen Rădulescu, a spus în exclusivitate la emisiunea Zona Zero de la Antena 3 CNN, că "preţurile nu au cum să scadă". El a argumentat în schimb că "veniturile vor începe să crească", spunând că, "dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a 2-a jumătate a anului viitor vom intra pe o pantă de normalizare a lucrurilor".

"De scăzut, prețurile n-au cum să scadă. Prețurile nu vor mai crește și o să înceapă să crească veniturile. În mod normal, dacă programul de guvernare merge cum trebuie, din a 2-a jumătate a anului viitor vom intra pe o pantă de normalizare a lucrurilor. În dobânzi va fi probabil mai încet, pentru că ratele se manifestă pe șase luni, deci probabil că ratele nu vor scădea foarte mult, adică de la sfârșitul anului viitor, poate mai încolo. Dar în a 2-a jumătate a anului viitor se va simți, după părerea mea, resorbirea șocului inflaționist", a spus Eugen Rădulescu.

El a subliniat că dacă deficitul bugetar se înscrie în plafonul de 8,4%, "atunci avem şansa ca inflaţia să nu mai fie foarte mare".

"Desigur, dacă Guvernul reușește să înceapă să încaseze taxe și dacă deficitul bugetar se înscrie în plafonul acela de 8,4% pe care l-a promis Guvernul și să se înscrie nu prin amânările de plăți, atunci avem șansa ca inflația să nu mai fie foarte mare. Iar eu aici aș vrea să punctez. Pe aici, în zona în care suntem acuma nu, în zona de 10% numai poate să urce foarte puțin, să coboare chiar eu aș vedea undeva pe la 8% la sfârșitul anului, dar asta dacă reușim să reducem deficitul bugetar. Am văzut că decizia care a fost luată acuma de Guvern a fost de a păstra plafonarea de prețuri la câteva produse de bază, dar ceea ce trebuia să facă guvernul era să nu ajungă în deficitul ăsta, pentru că inflația are o singură cauză: deficitul bugetar", a subliniat el.

Rădulescu a adăugat că reducerea preţurilor la un grup de produse nu influenţează preţurile generale, dar "trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo".

"Să nu ne amăgim, deficitul bugetar e cel care duce la inflația asta. Efectul dezinflaționist nu există. A reduce, a ține prețurile sub control la un grup de produse nu te ajută deloc să îmbunătățești nivelul general al prețurilor absolut deloc. Trebuie să iei măsuri ca să nu ajungi acolo", a adăugat consilierul BNR.

El a subliniat că România ar putea scăpa de măsurile de austeritate în a doua parte a anului 2026.

"Eu cred că, în mod normal, în a 2-a parte a anului 2026 lucrurile ar putea să se amelioreze, nu neapărat să ajungem la o situație foarte bună, dar lucrurile se pot ameliora începând din a 2-a jumătate a anului viitor. Pentru că să știți, așa cum problemele pe care le-am avut până acum au avut drept sursă esențială deficitul bugetar, în momentul în care acesta se atenuează, avem și câștigurile, pentru că nu mai avem deficitul bugetar, dobânzile vor presa mai puțin, pentru că n-o să mai fie cerere la fel de mare de credit din partea statului", a spus el.

El a spus că va reprezenta "un moment de respiro".

"Va fi un moment de respiro și va fi un moment în care înrăutățirea se va fi oprit. Iar eu sunt de părere că asta se va întâmpla din a 2-a jumătate a anului viitor, dacă mergem înainte cu reforma", a concis el.