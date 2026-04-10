Cât costă benzina și motorina vineri, 10 aprilie. Unde pot găsi șoferii cele mai mici prețuri

Benzinărie din România. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Prețurile la benzină și motorină în România au înregistrat vineri noi variații, în funcție de rețeaua de distribuție și de tipul de carburant. Cele mai mici tarife la carburanții standard sunt afișate de OMV.

La motorina standard, cel mai mic preț este la OMV, unde litrul costă 9,67 lei. Urmează Petrom, cu 9,93 lei, Lukoil, cu 9,98 lei, Socar, cu 9,99 lei, iar cele mai ridicate prețuri sunt la Mol și Rompetrol, ambele cu 10,02 lei pe litru.

În cazul benzinei standard, OMV are din nou cel mai redus preț, de 8,83 lei pe litru. Rompetrol vinde benzina standard cu 9,11 lei, Petrom cu 9,12 lei, Socar cu 9,19 lei, Lukoil cu 9,20 lei, iar Mol afișează cel mai mare preț, de 9,23 lei pe litru.

La motorina premium, cel mai mic tarif este tot la OMV, unde litrul costă 10,49 lei. Lukoil urmează cu 10,80 lei, Rompetrol cu 10,85 lei, iar cele mai mari prețuri sunt la Mol și Socar, ambele cu 10,89 lei pe litru.

În ceea ce privește benzina premium, Rompetrol are cel mai mic preț, de 9,39 lei pe litru, urmat de OMV, cu 9,46 lei. Mol vinde benzina premium cu 9,86 lei, iar Lukoil are cel mai ridicat preț dintre companiile menționate, de 9,89 lei pe litru.

Cele mai semnificative ieftiniri sunt la OMV. Compania a redus cu 0,35 lei prețul motorinei standard, cu 0,40 lei prețul benzinei standard, cu 0,35 lei prețul motorinei premium și cu 0,40 lei prețul benzinei premium.

Rompetrol a aplicat modificări mixte. Compania a scăzut prețul motorinei standard cu 0,06 lei și pe cel al benzinei premium cu 0,30 lei, însă a majorat benzina standard cu 0,17 lei și motorina premium cu 0,06 lei.

Socar a redus prețul motorinei standard cu 0,14 lei și pe cel al benzinei standard cu 0,04 lei. În schimb, prețurile la carburanții premium au rămas neschimbate.

Lukoil a operat scăderi de 0,04 lei la motorina standard, 0,04 lei la motorina premium și 0,04 lei la benzina premium. Prețul benzinei standard a fost menținut la același nivel.

Petrom și Mol nu au modificat prețurile, păstrând aceleași tarife la toate categoriile de carburanți.

Evoluția din 10 aprilie arată o tendință de ieftinire în special la OMV și, parțial, la Socar și Lukoil, în timp ce Petrom și Mol au ales să mențină stabilitatea prețurilor. Diferențele dintre companii rămân importante, mai ales la sortimentele premium, unde variațiile pot ajunge la câteva zeci de bani pe litru.