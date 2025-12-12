Ce așteptări au românii de la 2026 și ce soluții iau în calcul dacă le scade salariul sau își pierd jobul: „În cel mai rău caz, plec”

Mulți români privesc cu teamă spre anul 2026, în ceea ce privește economia. Sursa foto: Antena 3 CNN

Românii au fost întrebați de echipa Antena 3 CNN cum se aşteaptă să fie anul 2026 pentru ei, din punct de vedere economic și ce soluţii au dacă le scad veniturile sau rămân fără slujbă. Iată ce au răspuns.

În fața unui mediu economic imprevizibil, mulți români privesc cu teamă spre anul 2026. Unii se așteaptă la un an dificil, alții speră într-o ușoară îmbunătățire a situației.

Un bărbat intervievat a descris viitorul într-un singur cuvânt: „rău, urât”. El s-a plâns de nivelul ridicat al impozitelor, pe care le consideră „prea mari, 70-80% prea mult”.

O femeie este însă mai optimistă și speră ca anul 2026 să fie „mai prosper”. Totuși, spune că își ia măsuri de precauție: „Doamne ferește să rămân, dar încerc să fac ceva în privința asta.” Ea afirmă că „atâta timp cât sunt sănătoasă pot să găsesc altceva”.

Alți români văd lucrurile mult mai sumbru. „Cred că va fi pentru toată lumea un an foarte dificil”, mărturisește o altă femeie. Ea spune că prognozele economice sunt îngrijorătoare, iar „prețurile crescute” pun presiune pe orice buget: „indiferent de veniturile pe care le-ai realiza, cheltuielile sunt foarte mari”.

O altă româncă admite că nu știe cum va depăși provocările economice: „Grea întrebare, foarte greu”. Ea indică drept principală problemă „prețurile foarte mari, în special la carburant”. În cazul unei situații critice, spune că soluția este să plece din țară.

Există însă și voci care rămân optimiste. Un bărbat speră că 2026 va aduce „un an mai ok, mai bine din toate punctele de vedere”. Totuși, dacă lucrurile se înrăutățesc, are și el o variantă de rezervă: „n-am încotro, voi pleca în străinătate în cel mai rău caz”.