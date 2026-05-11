Ce consecinţe va avea războiul din Iran, pe termen lung? IEA: Maşinile electrice şi energia nucleară vor primi un impuls puternic

IEA: Maşinile electrice şi energia nucleară vor primi un impuls puternic. Foto: Getty Images

Directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (IEA), Fatih Birol, a estimat luni că actuala criză derivată din închiderea strâmtorii Ormuz va transforma în mod ireversibil piaţa energetică mondială, impulsionând dezvoltarea transportului electric şi energia nucleară, notează Agerpres.

"Este prea devreme pentru a stabili toate reacţiile pe termen lung, dar mă aştept ca maşinile electrice să primească un impuls puternic", a spus Birol la o conferinţă de presă la Viena, în timpul prezentării raportului IEA privind sectorul energetic din Austria.

Biroul a subliniat gravitatea crizei declanşate de conflictul cu Iranul, început pe 29 februarie de SUA şi Israel, şi de ulterioara blocare a strâmtorii Ormuz, pe unde trecea 20% din ţiţeiul comercializat la nivel global.

Conform estimărilor IEA, pierderea în ceea ce priveşte oferta mondială de ţiţei se ridică la 14 milioane barili pe zi (mbz), aproape 13,5% din media consumului mondial estimat de agenţie pentru acest an.

În pofida armistiţiului în vigoare, expertul a avertizat că piaţa a suferit deja daune ireversibile în această criză.

"Vom vedea ani de volatilitate pe pieţele petrolului şi gazelor. Răul a fost deja făcut", a transmis el.

Potrivit lui Birol, multe ţări vor adopta "răspunsuri strategice" pentru a reduce dependenţa de importurile provenite din zonele cu risc geopolitic ridicat, prioritizând producţia internă, deoarece criza a reliefat vulnerabilitatea lanţurilor de aprovizionare.

Directorul IEA a comparat situaţia actuală cu criza petrolului din 1973, care a făcut industria să dubleze eficienţa combustibililor la autovehicule. În mod similar, Birol se aşteaptă acum la un salt calitativ al eficienţei energetice.

Pe de altă parte, acesta estimează o reconfigurare a rutelor comerciale globale.

Şeful IEA a atenţionat şi în legătură cu kerosenul în timpul verii. În pofida viziunii sale pe termen lung, Biroul şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situaţia imediată din Europa şi a reiterat avertismentul său privind riscul de penurie de kerosen, în special în timpul vacanţei estivale.

"Cererea va creşte şi aprovizionarea va fi instabilă", a avertizat al, reamintind că în Europa consumul de combustibil pentru aviaţie este, de regulă, cu 40% mai mare în august faţă de martie.