Ce se întâmplă cu facturile la energie la iarnă. Bușoi: Prețurile din piață au crescut după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

România, țara din regiune care plătește cel mai mult pe importul unui megawatt-oră (MWh). Sursa foto: Getty Images

Facturile la energie ar putea fi afectate în lunile următoare de oprirea temporară a reactoarelor de la Cernavodă, în condițiile în care prețurile energiei au crescut cu aproximativ 50% pentru cantitățile cumpărate suplimentar. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat joi seară, la Antena 3 CNN, că impactul exact nu poate fi estimat deocamdată, fiindcă nu se știe cât va dura situația de la centrala nucleară.

Potrivit acestuia, în anumite intervale ale zilei, prețurile au fost chiar aproape duble, însă este importantă evoluția medie a acestora.

„Într-adevăr, există o îngrijorare nu doar în România, ci și la nivel european, că în această iarnă și în primăvara viitoare, datorită situației internaționale a Orientului Mijlociu și prețului mare la gaz, care la rândul său, va determina anumite modificări pe piața de electricitate, europenii vor plăti un preț mai ridicat. Și a fost subiectul de discuție la ultimul Consiliu al Miniștrilor Energiei, la care am participat în iunie, la Luxemburg, și cu siguranță va fi pe agenda viitorului Consiliu de la Dublin din septembrie.

În mod special în România, este evident că se va adăuga și aceste câteva săptămâni în care avem o sursă de electricitate în bandă de 1.300, să zicem, în medie de megawați, de la Nuclearelectrica, care avea ca și furnizori finali, ca și clienți finali, marile companii de furnizare și de acolo, sigur, populația.

Din acești 1.300, cam 900 erau pe contracte bilaterale, la un preț confidențial, care nu poate fi dezvăluit public, pentru că și el era negociat cu fiecare dintre acești clienți.

Odată cu închiderea celor două reactoare și cu faptul că s-a invocat forța majoră, furnizorii și unii consumatori industriali au fost nevoiți să se ducă în piața zilei următoare pentru aceste cantități, atât cea din România, cât și cea din regiune și mai ales din Bulgaria, cu prețuri cam de 1,5 ori mai mari, în medie.

Seara, mai mari, în timpul zilei, mai mici, unele aproape duble. Dar e important să ne uităm la medie”, a declarat Cristian Bușoi.

Bușoi: „Estimăm că în prima jumătate a lunii septembrie trebuie să avem toate condițiile de nivel al Dunării la Cernavodă”

El a mai adăugat că:

„Într-un contract de 1 an, evident că se vor calcula doar aceste săptămâni și doar acea cantitate care trebuie luată de pe piața zilei următoare, pentru că furnizorii primesc în continuare din contracte bilaterale cu regenerabilele, cu producătorii”, a mai declarat Cristian Bușoi.

De asemenea, el a mai precizat că impactul asupra facturilor nu poate fi calculat în acest moment, întrucât nu este clar cât timp vor rămâne oprite reactoarele de la Cernavodă.

„Am fost alături de domnia sa, de prim-ministru, cu furnizorii, evident, să găsim soluții pentru această situație de forță majoră a Nuclearelectrica, dar și să vedem în ce măsură aceste soluții pot reduce impactul pe facturi.

Deocamdată, ei nu pot să facă o estimare, pentru că încă nu știu cât de mult va dura această situație. Noi estimăm că în prima jumătate a lunii septembrie trebuie să avem toate condițiile de nivel al Dunării la Cernavodă, care să ne permită redeschiderea capacității nucleare, dar în acest moment nu putem să avansăm o dată.

Încă avem un nivel al apei scăzut, se fac lucrări de dragare în apropiere de Cernavodă, în amonte. Sunt și unele pregătiri și echipamente care sunt în centrala de la Cernavodă și care sunt pregătite dacă seceta va continua și e nevoie de acțiuni suplimentare pentru răcirea reactoarelor”, a mai adăugat acesta.

Lucrările pentru gestionarea nivelului scăzut al Dunării în zona Cernavodă ar putea fi realizate în doar câteva zile, însă intervențiile ridică și problema menținerii navigabilității fluviului, spune Cristian Bușoi.

„Aici, mult mai în detaliu, v-ar putea explica specialiștii de la Apele Române si AFDJ. Din informațiile pe care le am și care ne-au fost comunicate de specialiști, vorbim de lucrări care se pot face foarte repede, în câteva zile.

Sigur că geografia și situația din teren e puțin diferită față de ceea ce se întâmplă pe Dunăre, în apropiere de centrala, la Paks. Și sigur că, cu toate aceste lucrări, trebuie să fim atenți și în ceea ce privește navigabilitatea Dunării.

Acele epiuri din piatră pot fi ușor făcute, dar pot fi mult mai dificil la voi, eliminate și cu costuri mult mai mari pentru a permite navigația la un moment dat.

Sigur că barjele care au fost scufundate vor fi la un moment dat scoase de pe fundul apei si duse de acolo si nu vor avea un efect atat de lung cum au aceste epiuri din piatră”, a mai precizat acesta.

De asemenea, întrebat dacă anul viitor există probabilitatea să mai fim într-o astfel de situație, acesta a explicat că:

„Anul viitor e posibil să fim tot în situația de a face lucrări punctuale și în funcție de situația din teren, marea miză va fi ca peste doi ani, dacă începe cu adevărat acel proiect de proporții mari, dar și care costă foarte mult așa-numitele lucrări Bala 2, care sunt obligatorii nu numai pentru a avea siguranța Cernavodă 1 și 2, că vor fi secete probabil și în anii următori, chiar dacă ce vedem acum este fără precedent, nu s-a văzut în ultimii 40 de ani, cel puțin. Trebuie să ne obișnuim de la schimbările climatice cu momente mult mai devreme.

Acum există un comitet de lucru la Guvern, coordonat de domnul cancelar Mihai Jurca, care pregătește din punct de vedere al bugetului și al coordonării interinstituționale, demararea acestor lucrări. Ele nu vor fi gata până la anul. Gândiți-vă că licitațiile durează în România aproape un an.

Sperăm să se întâmple puțin mai repede, dar pot fi gata peste doi ani și oricum trebuie să fie gata până vom construi Cernavoda 3 și 4”, a încheiat Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei.