Prognoza sumbră pentru 2026. Creșterea economică scade și va fi de doar 0,1%. Salariile cresc, dar puterea de cumpărare rămâne pe minus

Coșul săptămânal de cumpărături s-a subțiat vizibil și a scăzut de la 550 de lei la sub 500 de lei. Sursa foto: Getty Images

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează pentru anul 2026 o scădere a creşterii economice cu 0,9 puncte procentuale, de la 1% în prognoza anterioară la 0,1%, ca urmare a condiţiilor macroeconomice actuale. Totodată, deși câştigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei, câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ din cauza inflației.



Câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ în 2026 (CNSP)

Câştigul salarial mediu brut este estimat să se majoreze în 2026 cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creştere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale, însă câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ, fiind determinat de interacţiunea dintre creşterile nominale moderate ale câştigurilor şi dinamica preţurilor, se arată în Prognoza macroeconomică 2026 - 2029, publicată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP).



"Ajustările salariale în anul 2026 vor fi temperate de necesitatea echilibrului fiscal şi de presiunile inflaţioniste. Sectorul concurenţial va avea un aport pozitiv asupra mediei salariale, prin retenţia salariaţilor în industrii cheie, în timp ce sectorul bugetar va stagna la nivelul din decembrie 2025. Câştigul salarial real se va menţine în teritoriu negativ, fiind determinat de interacţiunea dintre creşterile nominale moderate ale câştigurilor şi dinamica preţurilor. Deşi ajustările la salariul minim brut aduc un impuls favorabil asupra veniturilor disponibile, efectul asupra puterii de cumpărare rămâne limitat", se menţionează în Nota aferentă prognozei.



Pentru anul 2026, CNSP estimează majorarea câştigului salarial mediu brut cu 5,8%, până la un nivel de 9.217 lei, ceea ce reprezintă o creştere moderată pe fondul măsurilor de echilibrare a cheltuielilor salariale.



"Majorarea salariului minim de la 1 iulie 2026 cu 6,8%, până la un nivel de 4.325 lei, va stimula veniturile de bază pentru o parte semnificativă a forţei de muncă, cu efect moderat asupra mediei generale, dar cu perspective de dinamizare a economiei (HG nr.146/2026)", menţionează CNSP.



În anul 2027, câştigurile salariale ar putea marca o relansare echilibrată peste inflaţie, dependentă de succesul consolidării fiscale şi de reducerea presiunilor inflaţioniste.



În sectorul concurenţial, ritmul va fi diferit: industriile competitive vor continua să atragă forţă de muncă cu salarii motivante, în timp ce sectoarele tradiţionale vor urmări trenduri mai prudente, influenţate de costurile muncii.



Pe termen mediu, rata medie anuală a câştigului salarial brut va fi de 5,9%, în acord cu asigurarea creşterii puterii de cumpărare cu circa 2,6%.

Câştigurile salariale vor evolua într-un sens general favorabil, dar într-un ritm de creştere mai prudent şi diferenţiat pe categorii profesionale, susţin specialiştii CNSP.



"Câştigurile salariale în prima parte a anului 2026 au evoluat moderat pe ansamblu, influenţate de contrastul dintre stagnarea din sectorul bugetar şi dinamica prudentă din cel privat. Cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice s-a menţinut la acelaşi nivel cu luna decembrie 2025 (Legea nr. 141/2025). În acest context, al inflaţiei ridicate (+9,6%), puterea de cumpărare determinată de câştigul salarial net real a suferit o reducere consistentă (-5,2%), efectul imediat fiind vizibil asupra reducerii PIB (-1,7%) şi a consumului privat în primul trimestru", explică CNSP.



Începând cu a doua parte a anului 2025, piaţa muncii din România a fost caracterizată de o încetinire generală a recrutărilor şi o prudenţă sporită a angajatorilor pe fondul climatului economic incert, estimările numărului mediu de salariaţi pentru anul 2026 indicând un declin de circa 28.000 de persoane, conducând la o creştere a ratei şomajului BIM până la 6,3%.



Anul 2026 a debutat cu o reducere semnificativă a efectivului de salariaţi, cu 60.000 de persoane în intervalul ianuarie - martie, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2025, cel mai mare declin, de peste 50.000 de persoane, provenind din industrie, care reprezintă în continuare un sector determinant. Numărul mediu de salariaţi este de 6.670.000, fiind estimată o creştere cu 0,6% în 2027, la 6.710.000, cu 1,1% în 2028, la 6.784.000, şi cu 0,7% în 2029, la 6.830.000.



Anul acesta, populaţia ocupată totală este de 7.655.000 persoane, în scădere cu 0,5% raportat la 2025



Pe termen mediu, conform prognozei, piaţa muncii va urma o traiectorie pozitivă, oferind perspective mai bune pentru toate categoriile salariale, astfel încât, în intervalul 2027 - 2029, populaţia ocupată va avansa cu un ritm mediu de 0,4%. În cadrul acesteia, numărul de salariaţi se va majora cu un ritm de 0,8%, în timp ce alte categorii de populaţie ocupată, în principal lucrătorii pe cont propriu, se vor confrunta cu o ajustare marginală.



Rata şomajului BIM va continua să scadă uşor şi este estimată să ajungă la 5,3% la finalul orizontului de prognoză, de la 5,5% în 2028, 5,9% în 2027 şi 6,3% în 2026.

CNSP estimează pentru acest an o creştere economică de 0,1%, în scădere cu 0,9% faţă de prognoza anterioară

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează pentru anul 2026 o scădere a creşterii economice cu 0,9 puncte procentuale, de la 1% în prognoza anterioară la 0,1%, ca urmare a condiţiilor macroeconomice actuale. Astfel, pentru 2026, Produsul Intern Brut este preconizat la 2.056 miliarde lei, faţă de 1.916 miliarde lei în 2025, se arată în Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 2026 - 2029.



"Perspectivele macroeconomice pe termen mediu au fost elaborate într-un context geopolitic dificil, cu incertitudini amplificate de intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a condus la un şoc energetic major pe piaţa globală. Efectul inflaţionist produs de creşterea preţurilor la combustibili s-a suprapus peste eforturile interne de corecţie a dezechilibrelor macroeconomice prin continuarea aplicării măsurilor de consolidare bugetară, ceea ce a generat o deteriorare a perspectivelor pentru anul curent.

O altă cauză a ajustării negative a prognozelor o constituie datele semnal publicate de Institutul Naţional de Statistică privind contracţia PIB-ului din trimestrul I cu 1,7% faţă de trimestrul corespunzător din anul anterior ca serie brută şi cu 0,2% comparativ cu ultimul trimestru din 2025 ca serie ajustată sezonier. La acestea se adaugă rezultatele sub aşteptări ale unor indicatori cu frecvenţă ridicată din primele trei luni ale anului, în special pentru cei care reflectă consumul gospodăriilor populaţiei (comerţul cu amănuntul, serviciile populaţiei, câştigurile salariale etc.)", se menţionează în Nota care însoţeşte documentul.



Pe latura ofertei, cvasi-stagnarea economică prevăzută pentru anul în curs a avut în vedere, potrivit sursei citate, o continuare a tendinţei de restrângere a valorii adăugate brute în industrie, manifestată în ultimii 4 ani, pierderile de competitivitate ca urmare a majorării costurilor, în special cele energetice, conducând la întârzierea procesului de revenire în teritoriu pozitiv.



Şi pentru sectorul serviciilor se estimează o evoluţie nefavorabilă, impactul măsurilor de consolidare fiscală fiind mai pregnant la anumite categorii de servicii, în special cele destinate consumatorilor casnici.



În acelaşi timp, construcţiile confirmă poziţia de cel mai dinamic sector, susţinut în special de componenta construcţiilor inginereşti, stimulate de absorbţia fondurilor europene, cât şi de o revenire a construcţiilor rezidenţiale înregistrată în prima parte a anului.



"Pe partea de cheltuieli, având în vedere efectele mai pronunţate induse de aplicarea măsurilor de consolidare fiscală, peste care s-a suprapus impactul inflaţionist al conflictului din Orientul Mijlociu, s-a estimat o temperare a consumului privat în anul 2026 mai pronunţată decât cea prognozată anterior, determinând o contribuţie negativă asupra creşterii economice. În contextul încheierii Programului Naţional de Redresare şi Rezilienţă în luna august, se menţine ipoteza unei accelerări de ritm în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor alocate prin instrumentul 'Next Generation EU' care, printr-o gestionare responsabilă, va genera un avans de 4,2% al investiţiilor brute. Formarea brută de capital rămâne, în continuare, principalul susţinător al cererii interne. Cu toate acestea, persistă riscul materializării unei utilizări insuficiente a fondurilor europene, ceea ce ar constitui o vulnerabilitate asupra evoluţiei procesului investiţional şi, implicit, asupra creşterii economice", se subliniază în Notă.



Dinamicile schimburilor internaţionale au fost estimate descendent, pe fondul deteriorării previziunilor privind creşterea economică a principalilor parteneri externi, dar şi a perturbărilor lanţurilor de aprovizionare ca urmare a conflictelor globale. Exportul net va avea un impact pozitiv ca urmare a majorării cu 1,7% a exportului de bunuri şi servicii, concomitent cu o cvasi-stagnare a importului de bunuri şi servicii (+0,1%), rezultată din restrângerea cererii interne.



Pe termen mediu, se menţin neschimbate estimările pentru creşterea economică, pe ansamblul perioadei 2027 - 2029, ritmul mediu anual pentru Produsul Intern Brut fiind de 2,2%, susţinut, în principal, de continuarea dezvoltării procesului investiţional.



Pe partea ofertei, creşterea se bazează pe o evoluţie peste nivelul PIB a construcţiilor, dinamica medie anuală fiind de 2,8%. Concomitent, se aşteaptă redresarea treptată a sectorului industrial şi intrarea în teritoriu pozitiv, susţinând astfel avansul economiei.



Pentru sectorul terţiar se prevede o revigorare după evoluţiile modeste din perioada 2025 - 2026 prin dezvoltarea cu precădere a activităţilor moderne cu plusvaloare ridicată, fiind estimat un ritm mediu anual de 2,1% şi cel mai mare aport la creşterea economică



Pe partea cererii, investiţiile brute, cu un ritm mediu anul de 2,7%, vor continua să reprezinte pilonul de susţinere a creşterii economice, o atenţie deosebită acordându-se alocării resurselor disponibile, atât din fonduri europene, cât şi guvernamentale şi private, pentru finalizarea proiectelor majore de infrastructură.



Consumul privat, după declinul din 2026, va avansa cu un ritm mediu anual peste cel al Produsului Intern Brut, ca urmare a reducerii treptate a efectelor consolidării bugetare.



Conform prognozei CNSP, exportul net va avea, pe termen mediu, o contribuţie uşor negativă la creşterea economică, dinamica medie a importului de bunuri şi servicii devansând-o pe cea a exportului de bunuri şi servicii în urma revenirii cererii interne.



"Prognoza macroeconomică este supusă, însă, unui grad ridicat de incertitudine, persistenţa conflictului din Orientul Mijlociu, abaterea de la reformele privind consolidarea bugetară sau înăsprirea politicilor comerciale internaţionale constituind riscuri de deteriorare a echilibrelor macroeconomice", atenţionează CNSP.



Pentru 2027, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză estimează un PIB de 2.201 miliarde lei, respectiv un avans al economiei de 2,2%.

Relansarea din 2027 va fi susţinută de reducerea inflaţiei şi de condiţiile de finanţare mai favorabile, se arată în prognoză. Creşterea va continua în următorii ani, aceasta urmând să fie de 2,4% în 2028 şi 2,1% în 2029.