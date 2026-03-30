Agrii lansează serviciul de trading de cereale pentru fermieri. Ce presupune campania şi ce avantaje aduce

Agrii aduce în atenția fermierilor serviciul de trading de cereale, prin care recolta poate merge mai departe într-un mod simplu și sigur. Soluția este gândită pentru etapa de după recoltare și vine în sprijinul fermierilor care au nevoie de claritate, stabilitate și un partener de încredere.

Pentru fermieri, o recoltă bună înseamnă mai mult decât rezultate vizibile în câmp. Înseamnă și nevoia de a face următorul pas în condiții sigure, cu sprijinul unui partener care înțelege ritmul agriculturii și importanța deciziilor luate la momentul potrivit.

Mesajul campaniei, "Cerealele tale au crescut mari și bine. Acum pot pleca de acasă. La Agrii.”, surprinde această trecere firească de la muncă și grijă la o soluție care ajută fermierii să meargă mai departe cu mai puțină presiune.

"La Agrii, ne dorim să vă fim alături exact atunci când contează. De aceea, vă oferim posibilitatea de a vinde cerealele către Agrii, într-un mod simplu și sigur, astfel încât să mergeți mai departe cu mai multă stabilitate și cu mai puțină presiune pe fermă”, spune Florin Barbu, Manager departament cereale.

Prin această inițiativă, Agrii își reconfirmă angajamentul de a rămâne aproape de fermieri nu doar cu produse și servicii pentru cultură, ci și cu soluții dedicate etapelor care urmează după recoltare. Accentul cade pe un proces simplificat, pe siguranță și pe existența unei echipe pregătite să ofere informații și sprijin în funcție de nevoile fiecărei ferme.