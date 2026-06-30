Compania care schimbă regulile în industria evenimentelor din România: Același spațiu poate spune povești diferite prin mobilier

THE SET, brand românesc de mobilier premium pentru evenimente, a fost lansat oficial.

THE SET redefinește rolul mobilierului în industria evenimentelor. Brandul își lansează oficial viziunea asupra unei noi direcții în designul evenimentelor, demonstrând cum mobilierul poate deveni elementul care definește identitatea și atmosfera unui spațiu. „Același spațiu poate spune povești complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică“, a precizat Cătălina Didilă, fondatoarea THE SET.

THE SET, brand românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente, a fost lansat oficial printr-o experiență care propune o nouă perspectivă asupra modului în care este construit un eveniment.

Brandul își lansează oficial viziunea asupra unei noi direcții în designul evenimentelor, demonstrând cum mobilierul poate deveni elementul care definește identitatea și atmosfera unui spațiu.

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THE SET, brand românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente, a fost lansat oficial printr-o experiență care propune o nouă perspectivă asupra modului în care este construit un eveniment.

În grădina unui conac interbelic, același spațiu a fost reinterpretat prin unsprezece concepte de design, realizate folosind cele cinci colecții THE SET. Fiecare amenajare a demonstrat cum aceeași selecție de piese poate genera atmosfere și identități complet diferite atunci când mobilierul devine punctul de plecare al unui concept.

În locul unei prezentări clasice de produse, invitații au descoperit un parcurs prin universuri estetice distincte, în care mobilierul, lumina, florile, muzica și gastronomia au fost integrate într-o experiență unitară, construită în jurul designului.

Mobilierul, punctul de plecare al unui concept

THE SET a luat naștere din convingerea că mobilierul merită un rol mult mai important în industria evenimentelor. În ultimii ani, piața din România a evoluat spectaculos în zona decorului floral, a conceptelor creative și a experiențelor oferite invitaților — THE SET își propune să completeze această evoluție printr-o abordare în care mobilierul nu mai este privit doar ca un element funcțional, ci ca unul care definește caracterul unui spațiu și influențează atmosfera unui eveniment.

Multe dintre piesele THE SET au fost concepute și dezvoltate de echipa brandului, iar altele sunt inspirate din designul rezidențial și din mobilierul întâlnit în unele dintre cele mai apreciate hoteluri și restaurante din întreaga lume. Împreună, acestea formează colecții coerente, create pentru a oferi profesioniștilor din industrie libertatea de a construi spații cu identitate și experiențe memorabile.

„În această seară, nu ne-am propus să prezentăm produse, ci posibilități. Ne-am dorit să arătăm cum același spațiu poate spune povești complet diferite atunci când mobilierul este gândit ca element de design, nu doar ca o necesitate logistică. Aceasta este, de fapt, filosofia THE SET“, a declarat Cătălina Didilă, fondatoarea THE SET.

Cinci colecții, posibilități nelimitate

Universul THE SET este construit în jurul a cinci colecții, fiecare cu o identitate proprie și o direcție estetică distinctă.

Stainless Steel – Explorează eleganța inoxului, a sticlei și a liniilor arhitecturale contemporane.

Essential – Propune un limbaj minimalist, definit de echilibru, funcționalitate și versatilitate.

Jaipur – Aduce culoare și texturi inspirate din arhitectura și cultura regiunii Rajasthan, reinterpretate într-o manieră contemporană.

Aman – Pune accent pe materiale naturale și creează o atmosferă relaxată, inspirată de resorturile exclusiviste.

Glam – Completează portofoliul prin finisaje sofisticate și detalii dedicate evenimentelor elegante.

Prin combinarea acestor colecții, echipa THE SET a creat unsprezece interpretări diferite ale aceluiași spațiu, demonstrând că mobilierul poate deveni unul dintre cele mai puternice instrumente de design într-un eveniment.

Design și tehnologie

În completarea experienței prezentate în cadrul lansării, THE SET dezvoltă The Set AI Designer, o platformă bazată pe inteligență artificială care va genera propuneri complete de amenajare pornind de la descrierea unui eveniment – permițând utilizatorilor să exploreze diferite direcții estetice și să vizualizeze amplasarea mobilierului înainte de implementare.

O experiență construită împreună cu partenerii

Evenimentul a reunit reprezentanți ai industriei de evenimente, design, arhitectură, mediului de afaceri și creatori de conținut, într-un context real de utilizare a universului THE SET.

DESPRE THE SET

THE SET este un brand românesc specializat în mobilier premium pentru evenimente și produse dedicate industriei hospitality și locuințelor private. Prin colecții atent dezvoltate, design original și o abordare orientată către experiență, brandul își propune să redefinească rolul mobilierului în industria evenimentelor și să contribuie la dezvoltarea unei noi culturi a designului în acest domeniu.

Pe lângă serviciile dedicate evenimentelor, o selecție de piese din colecțiile THE SET este disponibilă și pentru achiziție prin intermediul magazinului online theset.ro.