Concedieri în masă la British American Tobacco. Compania va renunța la 20% din forţa sa de muncă: Mii de angajați rămân fără joburi

<1 minut de citit Publicat la 11:58 29 Iun 2026 Modificat la 11:58 29 Iun 2026

Angajat concediat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Gigantul din domeniul tutunului British American Tobacco (BAT) a anunţat luni intenţionează să-şi reducă forţa sa de muncă la nivel global cu aproximativ 20%, pe măsură ce avansează programul de transformare pentru reducerea costurilor condus de AI, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Compania listată la Bursa de la Londra a precizat într-un comunicat că va renunţa la 5.500 de angajaţi şi va muta încă 3.500 de funcţii către firme terţe, inclusiv Accenture, ceea ce va afecta în total 9.000 locuri de muncă.

Concedierile exclud Statele Unite, ca mai mare piaţă a companiei, a informat BAT.

Firma a precizat într-un comunicat că cea mai mare parte a schimbărilor a fost deja discutată cu angajaţii, restul consultărilor fiind efectuate în concordanţă cu reglementările locale.

Până în 2028, programul de reducere a costurilor ar urma să adauge economii suplimentare anuale de 600 milioane de lire sterline (793 milioane de dolari), suma de 500 milioane de lire sterline fiind obiectivul vizat până în 2027.