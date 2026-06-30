Concedieri masive la o fabrică de piese auto din România: Sute de angajați sunt dați afară. Americanii de la Lear taie din operațiuni

Sigla Lear Corporation. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Lear Corporation România continuă procesul de restructurare a operațiunilor din județul Iași, unde sute de angajați sunt afectați de un nou val de concedieri colective. Potrivit informațiilor transmise de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași, disponibilizările au început în această primăvară și se vor desfășura etapizat până în toamna acestui an.

Inițial, notificarea transmisă autorităților viza aproximativ 460 de salariați, însă numărul final al persoanelor concediate ar putea fi mai mic, întrucât o parte dintre angajați au părăsit compania în mod voluntar înainte de finalizarea procedurilor, transmite Ziarul de Iași.

Restructurarea este determinată de reorganizarea activităților grupului Lear la nivel internațional și de reducerea cererii din industria auto europeană. Surse apropiate companiei susțin că două proiecte importante derulate la fabrica din Lețcani urmează să fie relocate către alte unități ale grupului, ceea ce reduce necesarul de personal din județul Iași.

În paralel, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Iași a precizat că nu a primit o notificare oficială privind concedierile colective. În schimb, ITM Argeș a confirmat că a fost înștiințat încă din luna aprilie despre un proces de restructurare al companiei, fără a preciza dacă documentul vizează exclusiv punctul de lucru din Iași.

Lear Corporation activează în România de peste două decenii și deține unități de producție atât în județul Argeș, cât și în județul Iași. Compania face parte din industria componentelor auto, un sector afectat în ultimii ani de scăderea comenzilor și de reorganizările marilor producători la nivel european. Potrivit celor mai recente date financiare, compania și-a redus semnificativ numărul de angajați în ultimul an, în contextul comprimării activității și al optimizării costurilor.

Cine deține Lear Corporation

Lear Corporation este o companie americană listată la Bursa din New York (NYSE: LEA), ceea ce înseamnă că nu are un proprietar unic, ci este deținută de mii de acționari instituționali și individuali. Cei mai mari acționari sunt fonduri de investiții precum Pzena Investment Management, The Vanguard Group, BlackRock și Dimensional Fund Advisors, care controlează împreună o parte importantă din capitalul companiei. Conducerea executivă este asigurată de Ray Scott, președinte și director general (CEO) al Lear Corporation.

Lear Corporation România SRL este controlată integral de grupul american Lear Corporation. Compania din România funcționează ca filială a grupului și are capital privat străin, fiind înregistrată în anul 2000.

Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, societatea are un singur asociat, acesta fiind o entitate din grupul Lear, ceea ce înseamnă că operațiunile din România sunt deținute indirect de compania-mamă listată la Bursa din New York. Deciziile strategice privind investițiile, reorganizările și restructurările sunt luate la nivelul grupului internațional.