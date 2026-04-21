El este singurul angajat Apple care lucrează în companie de la înființare, acum 50 de ani. Steve Jobs l-a angajat când avea doar 14 ani

3 minute de citit Publicat la 23:30 21 Apr 2026 Modificat la 23:39 21 Apr 2026

Chris Espinosa, cel mai vechi angajat al Apple. Sursa foto: Profimedia Images

Chris Espinosa, angajat de Steve Jobs la doar 14 ani, este în prezent singurul angajat al Apple care a lucrat continuu în companie încă de la înființarea acesteia, acum 50 de ani, potrivit publicației VnExpress.

Apple a marcat aniversarea de jumătate de secol pe 1 aprilie 2026, amintind începuturile din 1976, când Steve Jobs și Steve Wozniak au fondat Apple Computer într-un garaj din Cupertino, California.

În cinci decenii, compania a devenit una dintre cele mai valoroase din lume, cu o capitalizare de piață apropiată de 4 trilioane de dolari, profituri anuale de peste 100 de miliarde de dolari și aproximativ 2,5 miliarde de dispozitive aflate în uz la nivel global.

Espinosa, în prezent în vârstă de 64 de ani și al optulea angajat al companiei, a fost martor direct la această evoluție.

„A fost o perioadă deopotrivă de mare promisiune și de mare teamă”, a declarat acesta într-un interviu pentru The New York Times. „Posibilitatea de a avea o idee grozavă, de a porni o companie și apoi fie să nu-ți găsești clienții și să dai faliment, fie să nu poți gestiona creșterea și să dai faliment — asta era regula.”

Recrutat la 14 ani

Steve Jobs, Steve Wozniak, Chris Espinosa și alți angajați timpurii au fost colegi la Homestead High School din Cupertino și s-au cunoscut prin intermediul Homebrew Computer Club.

În 1976, Espinosa l-a întâlnit pe Jobs într-un magazin de calculatoare din California, Byte Shop, unde a fost recrutat pentru a scrie software pentru Apple II folosind limbajul BASIC. Produsul avea să devină unul dintre primele computere personale adoptate pe scară largă.

„A fost foarte, foarte distractiv, pentru că era momentul în care oamenii începeau întreaga industrie de la zero”, a spus Espinosa.

Între 1978 și 1981, acesta a întrerupt activitatea full-time la Apple pentru a studia la Universitatea California, Berkeley, dar a continuat să lucreze part-time, inclusiv la redactarea unui manual de utilizare de peste 200 de pagini pentru Apple II. În 1981, Jobs l-a convins să renunțe la facultate și să revină cu normă întreagă.

Perioade dificile și concedieri repetate

În 1985, Steve Jobs a părăsit Apple după conflicte cu conducerea și CEO-ul de atunci, John Sculley. A urmat o perioadă de declin strategic și dificultăți financiare.

În acei ani, Apple a făcut concedieri repetate, „din nou și din nou și din nou”, după cum a spus Espinosa, care era îngrijorat de situația sa profesională.

„Mă întrebam ce voi face, pentru că nu aveam diplomă universitară și lucrasem doar la o singură companie”, a declarat el.

Ulterior, managerul său i-a spus că a fost păstrat în companie deoarece vechimea sa ar fi făcut costurile de concediere prea mari.

Revenirea lui Steve Jobs și transformarea companiei

Espinosa a descris anul 1997, când Steve Jobs s-a întors la Apple, drept un moment de cotitură.

El a spus că primii 20 de ani ai companiei au fost o perioadă de „aroganță”, în timp ce deceniile următoare, marcate de lansarea unor produse precum iPod și iPhone, au redefinit industria electronicelor de consum.

Acțiunile primite de la Apple valorează acum 114 milioane de dolari

În prezent, Chris Espinosa lucrează la sistemul de operare pentru Apple TV.

Cele 2.000 de acțiuni primite de la Steve Wozniak după listarea Apple la bursă în 1980, în cadrul „Woz Plan”, ar valora astăzi aproximativ 57.000 de dolari fiecare, adică un total de circa 114 milioane de dolari.

Reflectând asupra industriei tehnologice, Espinosa a spus că multe companii au fost construite de fondatori ambițioși care au încercat să-l imite pe Steve Jobs, să găsească propriul Steve Wozniak și să atragă finanțare, dar nu au reușit să reziste.

În ciuda acestor schimbări, el a rămas în companie, fiind cel mai longeviv angajat Apple.

„Eram aici când am aprins luminile”, a spus acesta. „La fel de bine pot să rămân până când le stingem.”