Hidroelectrica alocă peste 4 milioane lei pentru mentenanţa sistemelor de automatizare de la Porţile de Fier

Hidroelectrica a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) o licitație deschisă pentru servicii de mentenanță a sistemelor de automatizare, monitorizare și control de la hidrocentralele Porțile de Fier, în valoare de 4,088 milioane de lei, fără TVA, din fonduri proprii, notează Agerpres.

Contractul va fi atribuit pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, prin încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic. Potrivit anunțului de participare, ofertanții trebuie să demonstreze că au realizat, în ultimii cinci ani, servicii similare în valoare cumulată de 4 milioane de lei fără TVA, în cadrul a maximum cinci contracte.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 9 iunie 2026, ora 15:00.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, cu un portofoliu de 188 de centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW și parcul eolian Crucea, cu o capacitate instalată de 108 MW.