O navă fluvială în valoare de 4,12 milioane de euro va fi construită la Şantierul Naval Orşova. Trebuie să fie gata într-un an

Şantierul Naval Orşova a încheiat un contract în valoare de 4,12 milioane euro pentru construirea unei nave fluviale, pe care trebuie să o livreze până în decembrie 2026. Detalii despre cumpărător nu au fost făcute publice, conform clauzei de confidenţialitate.

”Şantierul Naval Orşova, în conformitate cu prevederile art.234 alin. (1) lit.(i) din Regulamentil ASF nr.5/2018, informează acţionarii şi pe toţi cei interesaţi asupra faptului că societatea a încheiat un contract extern pentru construcţia unei nave fluviale, în legătură cu care se fac următoarele precizări: • Natura actului încheiat: contract comercial cu livrare intracomunitară; Data încheierii: 10.12.2025; Cumpărător: Informatie protejată conform clauzei de confidenţialitate; Obiectul contractului: contract comercial pentru construcţia şi livrarea de nava fluvială”, arată un raport al companiei.

Valoarea totală a contractului este de 4.120.000 euro.

Termenul de livrare este decembrie 2026. ”Termene şi condiţii de plată: avans din valoarea contractului, pe bază de scrisoare de garanţie bancară de restituire a avansului, iar restul de plată după sosirea navei la locul de predare”, se mai arată în raport.

Compania Şantierul Naval Orşova are o capitalizare de 88,52 milioane lei. În primele nouă luni ale acestui an, compania a raportat venituri totale de 75,19 milioane lei, în creştere cu aproape 3%, şi un profit net de 3,64 milioane lei, în scădere cu peste 35%.

Şantierul Naval Orşova are circa 350 de angajaţi.