Surprize pe lista instituțiilor datoare la ANAF: O filială CNAS n-a plătit contribuțiile la sănătate. Ministere și primării au restanțe

La data de 31 august 2025, mai multe instituții publice și autorități locale figurează cu datorii importante la bugetul de stat, însumând 582.901.355 lei. Restanțele vizează în principal neplata contribuțiilor pentru salarii, CAS și CASS, dar și alte taxe precum TVA-ul sau impozitul pe profit.
Distribuția datoriilor restante:
- Impozit pe salarii, CAS și CASS: 339.030.103 lei
- TVA: 18.305.304 lei
- Impozit pe profit: 713.198 lei
Surprize pe lista instituțiilor cu datorii la ANAF: Casa Națională de Asigurări de Sănătate Sector 3 nu a plătit CAS-ul
Printre instituțiile cu cele mai mari datorii se numără:
- Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (București, Sector 4): 136.532.148 lei
- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare – ISPIF București: 87.034.138 lei
- Ministerul Economiei, Turismului și Antreprenoriatului: 29.137.233 lei
- Spitalul Clinic Căi Ferate Constanța: 17.714.575 lei
- Municipiul Făgăraș: 15.951.861 lei
- Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București: 5.433.996 lei
- Orașul Corabia (jud. Olt): 2.168.595 lei
- Comuna Ciolpani (jud. Ilfov): 861.984 lei
- Orașul Pucioasa (jud. Dâmbovița): 750.178 lei
- Casa Națională de Asigurări de Sănătate (sector 3, București): 506.579 lei
- Serviciul de Ambulanță Județean Bihor – Oradea: 237.540 lei
- Autoritatea pentru Digitalizarea României: 218.348 lei
- Poliția Locală a Sectorului 1: 160.899 lei
Aceste restanțe ridică semne de întrebare privind gestionarea fondurilor publice și afectează direct contribuțiile la sistemul de asigurări sociale și de sănătate.
ANAF somează instituțiile de stat să-și plătească datoriile fiscale
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) informează instituțiile și autoritățile publice, cu datorii fiscale neachitate până la 31 august 2025, în sumă totală de 582,901 milioane de lei, că trebuie să își plătească aceste obligații.
„Conform articolului 7 din Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015), ANAF are rolul de a sprijini conformarea voluntară a contribuabililor, inclusiv a instituțiilor publice, la plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate”, arată sursa citată, într-un comunicat.
Pentru a încuraja achitarea acestor sume, la începutul lunii noiembrie 2025, ANAF va trimite notificări oficiale tuturor instituțiilor și autorităților publice care înregistrează restanțe.
Scopul acestor notificări este informarea instituțiilor despre obligațiile restante, îndrumarea acestora către conformarea la plată, prezentarea posibilităților de a accesa facilități fiscale, în condițiile legii.
Instituțiile și autoritățile publice pot solicita eșalonarea clasică a plății datoriilor, fără a fi necesară constituirea de garanții, datorită statutului lor juridic.
ANAF subliniază că neachitarea datoriilor restante va duce la luarea măsurilor legale pentru recuperarea sumelor datorate.