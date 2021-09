Antena 3 › Economic › Conținut plătit › 12 tipuri de rochii care vor fi mereu la moda 12 tipuri de rochii care vor fi mereu la moda

12 tipuri de rochii care vor fi mereu la moda

onstruieste-ti garderoba cu aceste rochii atemporale pe care le vei pastra in dulap ani de zile. Tendintele pot veni si pleca, dar aceste rochii vor fi intotdeauna un pilon in dulapurile noastre. S-ar putea sa gravitam spre diferite stiluri in functie de sezon si de tendintele actuale, dar cu aceste 12 modele, vei avea mereu ceva de purtat la orice ocazie.