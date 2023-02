Anul începe cu incertitudine pentru investitori

Pentru persoanele care tranzacționează cu CFD (Contracts For Difference), evenimentele economice și politice precum referendumul Brexit, pandemia și războiul din Ucraina, au avut un impact și au deschis o zonă de incertitudine care a afectat CFD trading.

Pentru persoanele care tranzacționează cu CFD (Contracts For Difference), evenimentele economice și politice precum referendumul Brexit, pandemia și războiul din Ucraina, au avut un impact și au deschis o zonă de incertitudine care a afectat CFD trading.

Ce este Contracts for Difference

Metoda de tranzacționare Contracts For Difference (CFD) este o practică gândită pentru comercianții care doresc să speculeze cu privire la mișcările prețurilor activelor de pe piața financiară fără a fi nevoie să cumpere sau să vândă niciunul dintre activele suport. Mai exact, comerciantul poate să speculeze dacă prețul unei active crește sau scade. Spre deosebire de investițiile tradiționale, CFD-urile permit depunerea ipotezelor atât asupra prețurilor în scădere dar și în creștere, permițând tranzacționarea în marjă amplă, iar investitorii plătesc doar o sumă mică din profitul național al contractului.

Impactul evenimentelor din ultima vreme asupra tranzacționării CFD

În perioada pandemiei a fost observată lipsa educației financiare în rândul multor gospodării din România. Fără cunoștiințe solide, au fost îmbrățișate multe decizii greșite care au avut un impact negativ în viitorul bunăstării financiare. Diferiți specialiști în domeniul financiar speculează că în acest an va avea loc o redresare globală, cu o zonă a investițiilor cu oportunități interesante.



În schimb, anul trecut, după o liniștire în urma pandemiei, războiul din Ucraina, împreună cu creșterea inflației, a avut un impact semnificativ asupra piețelor și a creat instabilitate într-o varietate de active. În special pentru cei care tranzacționează cu Contracts For Difference (CFD), acest lucru a făcut dificilă pentru comercianți și investitori navigarea pe piețe și luarea unor decizii în cunoștință de cauză.



Războiul și inflația în curs de desfășurare din Ucraina au avut un impact semnificativ asupra pieței. Incertitudinea și riscul din regiune au dus la o volatilitate crescută a unei varietăți de active, inclusiv acțiuni, monede și mărfuri, iar acest lucru având loc pe mai multe teritorii. Astfel, fiind îngreunat modul de luare a unor decizii de către comercianți și investitori și a dus la creșterea riscului pentru cei care tranzacționează cu CFD-uri.



Contracts For Difference , CFD-urile, sunt extrem de sensibile la instabilitatea pieței, iar acest lucru pentru că acestea sunt instrumente financiare derivate care permit traderilor să speculeze pe baza mișcărilor de preț ale unui activ suport. Nivelul ridicat de incertitudine a crescut zona de risc pentru cei care tranzacționează cu CFD-uri, fiind mai dificil de estimat viitoarele mișcări ale prețurilor din piață. Asemeni pandemiei, care a dus la o recesiune economică globală având un impact negativ asupra unei varietăți de active. Acest lucru a dus la o volatilitate sporită pe pieță, ceea ce a făcut și mai dificil pentru comercianții care tranzacționează cu CFD-uri să prezică viitoarele mișcări ale prețurilor.



Astfel, războiul din Ucraina și inflația în curs de desfășurare, împreună cu pandemia COVID-19, au adus un impact semnificativ asupra piețelor și au creat instabilitate în cazul unei varietăți de active. Acest lucru a îngreunat trading-ul pe piață și luarea unor decizii în cunoștință de cauză pentru comercianți și investitori, în special pentru cei care tranzacționează cu Contracts for Difference.