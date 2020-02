Pentru nunta perfectă este nevoie de un salon de nunta perfect, de aranjamente florale, lumanari pentru nasi, vestimentatii si evident, invitatii nunta.

Actionand ca un anunt formal pentru nunta, invitatia de nunta este o reflectare a stilului tau personal, stabilind in acelasi timp, tonul pentru tema nuntii.

Dupa alegerea stilului dorit de nunta, fiecare cuplu se confrunta cu decizia complicata de a alege invitatii de nunta. Invitatiile de nunta sunt trimise invitatilor pentru a informa despre viitorul eveniment festiv. Acestea devin unele dintre primele atribute ale nuntii si le ofera oaspetilor impresia evenimentului care va urma.

Atunci cand le alegi, trebuie sa incerci sa profiti la maximum de abilitatile creative ale designerilor, astfel incat, sa poti transforma o carte postala obisnuita, intr-o adevarata opera de arta pe care trebuie sa mentionezi data si ora evenimentului, locul desfasuratii nuntii, numele nasilor de cununie si evident numele mirilor.

Ai nevoie de un organizator de nunti

Un organizator de nunti se poate ocupa de nunta de la inceput si pana la sfarsit. Selecteaza contractori, planifica bugetul, se ocupa de invitatii nunta, stilul nuntii conform cerintelor tale, locul de desfasurare si monitorizeaza pregatirea nuntii.

Alegerea unui organizator de nunti este decizia corecta. Este imposibil sa controlezi independent totul in ziua nuntii. Angajeaza o persoana cu experienta si nu iti face griji ca nunta ta va merge prost. Marai angajeaza un manager sau un coordonator cu cateva luni inainte de nunta, pentru a se ocupa in totalitate de pregatirea nuntii.

Ce face organizatorul de nunti

Organizatorul de nunti gaseste un salon de nunti, alege meniul conform cerintelor tale, face un plan de asezare a oaspetilor in salonul de nunta, alege aranjamentele florale, decoreaza salonul de nunta si ia in considerare posibilele probleme care ar putea aparea.

Adesea, organizatorul combina rolul de coordonator si acest lucru este convenabil. Cu cateva luni inainte de nunta, determina bugetul alocat nuntii. In functie de acest buget, organizatorul de nunti iti ofera diverse optiuni.

Inainte de a pregati nunta, trimite invitatii oaspetilor si vezi cate persoane pot veni la nunta ta. In functie de numarul de persoane, aloca bugetul pentru meniurile pe care le alegi, in prealabil, cu organizatorul de nunti.

Formatul nuntii

Formatul nuntii este o alta problema pe care trebuie sa o iei in considerare. Poate ca nuntile tematice arata cel mai eficient si mai interesant, mai ales daca tema este aleasa cu succes, si, cel mai important, in conformitate cu temperamentul, hobby-urile sau interesele tinerilor si oaspetilor.

Apoi, intregul scenariu, rochia miresei, costumul mirelui, designul si alte detalii sunt usor compilate in program si se incadreaza armonios in tema generala.

Cui si cand sa trimita invitatii de nunta

Scopul invitatiilor de nunta este de a informa invitatii despre evenimentul care va urma in viata ta, astfel incat oaspetii sa-si poata planifica din timp lucrurile importante, calatorii si alte evenimente.

Astfel de carduri sunt trimise oaspetilor imediat ce este selectata data nuntii. O alternativa la invitatii, pot fi mesajele electronice, de exemplu, cu o fotografie a miresei si a mirelui sau pe baza unor machete electronice gata facute. Poti trimite cu usurinta astfel de invitatii, de exemplu, folosind lista de invitati din planificatorul de nunti.

Cate invitatii de nunta trebuie sa se pregateasca

Numarul de copii ale invitatiilor de nunta nu trebuie sa corespunda cu numarul invitatilor. De exemplu, poti trimite o invitatie unei familii sau unui cuplu separat pentru fiecare.

De asemenea, ar trebui sa stii ca atunci cand completezi invitatiile cu numele celor pe care doresti sa ii inviti la nunta ta, poti gresi sau lista de invitati s-ar putea schimba, asa ca este mai bine sa ai disponibile invitatii suplimentare. Mai mult, in cazul unei comenzi suplimentare pentru mai multe invitatii, va trebui sa platesti din nou.

Invitatii de nunta - Tipuri

Invitatiile de nunta pot fi cu o fotografie a mirilor incadrata intr-un chenar, in stilul Boho Chic, cu imprimeuri florale sau cu frunze, legate cu o funda de voal sau de matase, amplasate in cutii, sub forma de pasaport, sub forma de inima, amplasand pe fiecare parte mirele si mireasa, in stilul vintange, laser si multe altele.

Invitatiile cu suveniruri ii vor surprinde placut pe oaspetii tai, daca vei atasa de exemplu un calendar flip, o sticla proiectata cu pricepere, o esarfa de matase frumoasa sau tablete de ciocolata.

Daca este planificata o nunta tematica, invitatiile ar trebui sa corespunda temei sau stilului nuntii. Pentru stilul hollywoodian, poti opta pentru invitatii nunta sub forma unui poster care va fi rulat si asezat intr-un tub. Invitatia de nunta poate fi si clasica, sub forma de carte postala sau non-standard.

Pentru o nunta in stilul hawaian, poti opta pentru invitatii sub forma de locuitori ai marii, bicicleta familiei sau laser. Pentru stilul de nunta Tiffany, sunt realizate invitatii de nunta in albastru si alb sau flori pe un fond alb, cu decoratiuni din margele, dantela, panglici din satin.