Cum pregăteşti maşina pentru condiţiile de vreme din sezonul rece

Fara doar si poate in sezonul rece, utilizam propria masina mult mai des decat am fi facut-o in mod obisnuit, renuntand fara niciun regret la transportul in comun.

Sursa foto: Unsplash.com

Cu siguranta este mult mai placut sa pornim incalzirea in scaune si sa ne vedem singuri de drum in loc sa asteptam autobuzul in statie. Desi poate fi mai costisitor, propria masina, cu precadere pe perioada iernii, iti ofera confortul termic necesar in zilele friguroase. De altfel, masina trebuie sa fie pregatita pentru aceste conditii nefavorabile, fiindu-i necesare cateva verificari.

Iata ce trebuie sa faci pentru ca masina ta sa fie pregatita pentru iarna!

Inlocuieste anvelopele!

Cu siguranta, poti incepe prin a-ti cumpara niste anvelope adecvate sezonului. Poti opta atat pentru anvelope de iarna, precum cele de pe Anvelino.ro, cat si pentru cele all sezon, ambele fiind legalizate. Recomandate sunt cele special concepute pentru iarna, intrucat sunt realizate dintr-un material ceva mai moale, ce permit șoferului sa pastreze controlul pe suprafata inghetata a asfaltului. De asemenea, ar fi bine sa-ti achizitionezi si niste jante de iarna, potrivindu-se mult mai bine atat cu sezonul, cat si cu noile anvelope.

Inspectia bateriei

Pentru ca masina sa functioneze in parametri normali pe parcursul iernii ii sunt necesare mult mai multe resurse. Din pricina temperaturilor negative, bateria este, cu siguranță, mult mai solicitata, atat la pornirea masinii, cat si pentru folosirea radioului, luminilor si stergatoarelor. Fara indoiala, este inevitabil sa nu le folosim, desi ar fi bine sa n-o facem simultan. Asadar, inainte ca iarna sa te ia prin surprindere ar fi ideal sa faci o vizita la un service pentru o inspectie a acesteia. In cazul in care este mult prea uzata nu ezita s-o inlocuiesti.

Verifica sistemul de climatizare

Sistemul de climatozare este prietenul nostru pe parcursul sezonul rece, dat fiind faptul ca genereaza caldura in interiorul masinii. De asemenea permite incalzirea scaunelor, dezaburirea parbrizului, a lunetei, a geamurilor laterale si a oglinzilor, sporind astfel vizibilitatea, lucru esential intr-o deplasare. Cu siguranta, o verificare a intregii instalatii este bine venita inainte ca iarna sa se intalaze, intrucat toate acestea sunt lucruri de care vei avea mare nevoie.

Verifica antigelul

Antigelul este un lichid ce protejeaza atat motorul, cat si radiatorul, motiv pentru care ar fi bine sa il verifici inainte ca iarna sa-si ia rolul in serios. Acesta se schimba periodic, undeva la maxim doi ani, insa daca este nevoie il poti schimba mai devreme. De asemenea, poti face schimbul de ulei si de filtre pentru ca pe timpul inghetului sa nu-ti mai bati capul.

Foloseste un lichid de parbriz potrivit

Datorita temperaturilor negative parbrizul este o victima sigura a inghetului. De indata ce lichidul de parbriz de vara este consumat, inlocuiti-l cu unul special pentru aceste temperaturi scazute. De asemenea, puteti pastra in portbagaj o racleta care sa va serveasca in cazul in care acesta ingheata.

Nu asteptati ca iarna sa va ia prin surprindere! Faceti toate demersurile pentru ca masina sa functioneze corespunzator si conduceti prudent!