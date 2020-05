Cum sa va iluminati corect holul (P)

Acest lucru pare destul de simplu de realizat la prima vedere pentru cea mai mare parte a casei voastre. Amplasati o veioza pe noptiera de langa pat, prinzi un corp suspendat de iluminat deasupra mesei. Dar ce faceti cu spatiile mai mici? Mai exact, cum iti luminezi bine holul?

Deoarece holurile sunt de obicei inguste, acestea prezinta doua probleme. In primul rand, spatiul mic necesita un anumit tip de lumina. De exemplu, nu puteti amplasa aici o simpla veioza sau un lampadar de podea. Atunci cand trebuie sa iluminati holul trebuie sa luati in calcul ca toate caile de acces sa fie perfect vizibile. De aceea singura optiune este folosirea corpurilor de iluminat montate pe tavan.

Cealalta provocare in ceea ce priveste iluminarea holului rezulta din designul minimalist al acestuia, ceea ce il poate face sa fie un spatiu care provoaca claustrofobie. Holul dvs. trebuie sa fie bine luminat.

Nu trebuie insa sa va faceti griji. Exista solutii pentru ambele probleme. Pentru nevoia de face holul sa para un spatiu mai larg printr-o iluminare potrivita exista inca o multime de optiuni bune disponibile. Puteti scapa usor de senzatia de claustrofobie montand lumini in locuri strategice pe tot holul. Iata cateva sugestii pentru a va lumina corect holul:

Alegerea tipului de iluminat

Majoritatea holurilor sunt concepute pentru a fi suficient de largi pentru a permite unei singure persoane sa treaca prin ele confortabil. Daca holul dvs. este suficient de larg pentru a amplasa si o masuta, puteti sa va considerati norocosi.

Pentru cei dintre noi, care au holuri care au nevoie de fiecare centimetru de latime disponibil, pentru a se simti confortabil, corpurile de iluminat amplasate pe perete sau pe tavan sunt cea mai buna solutie. In acest fel veti avea o vizibilitate perfecta iar holul va fi scaldat intr-o lumina calda si primitoare.

Corpuri de iluminat suspendate

Aceste corpuri de iluminat care atarna pot fi un adevarat statement in cazul unui hol. Alegeti un corp de iluminat suspendat care sa atraga cu adevarat atentia si atarnati-l pentru a transforma total spatiul din holul casei dvs. Iluminarea cu un astfel de corp este cea mai buna pentru holurile cu tavane inalte. In caz contrar, daca tavanul holului este destul de jos, un corp de iluminat suspendat ar putea induce acel sentiment de claustrofobie pe care incercati atat de mult sa il evitati.

Aplici de perete

Nu trebuie neaparat sa folositi un corp de iluminat amplasat pe tavan pentru a va lumina holul. Aplicile va pot ajuta la fel de bine sa oferiti o iluminare ampla. Acest tip de iluminare este cel mai potrivit pentru holurile mai largi.

Lumini incastrate

Uneori, solutia simpla este cea potrivita. Corpurile de iluminat LED incastrate in tavan pot fi un mod usor si eficient de va lumina holurile. Este o solutie perfecta mai ales pentru spatiile mici in care nu au loc altfel de corpuri de iluminat. O lumina incastrata va trece practic neobservata in ceea ce priveste spatiul pe care il ocupa si va oferi o iluminare perfecta si potrivita pentru orice tip de casa.

Spoturi montate pe sina

Daca doriti sa scoateti in evidenta arhitectura locuintei si adaugati un iluminat extrem de personal, astfel de corpuri de iluminat sunt ideale pentru holul dvs. Acest stil este ideal pentru spatii industriale si contemporane.