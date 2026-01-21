Avertisment de la o legendă Google: Dacă Europa nu va investi în laboratoare de inteligență artificială, China va prelua controlul

Europa va trebui, de asemenea, să abordeze prețurile ridicate la energie, susține fostul director Google. Foto: GettyImages

Europa trebuie să investească în propriile laboratoare de inteligență artificială open source și să abordeze creșterea prețurilor la energie, altfel se va trezi rapid dependentă de modelele chinezești, a declarat fostul director executiv al Google și investitor în tehnologie, Eric Schmidt, potrivit Bloomberg.

„În SUA, companiile se îndreaptă în mare măsură către sursă închisă, ceea ce înseamnă că vor fi cumpărate și licențiate și așa mai departe. Și este, de asemenea, cazul în care China este în mare parte open-weight, open source în abordarea sa”, a declarat Schmidt la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveția, marți.

„Dacă Europa nu este dispusă să cheltuiască mulți bani pentru modele europene, Europa va ajunge să folosească modelele chinezești. Probabil că nu este un rezultat bun pentru Europa.”

Prin “sursă deschisă” în inteligența artificială se înțelege un model care poate fi descărcat, studiat și adaptat liber de către alți dezvoltatori, companii sau instituții, fără a depinde de o firmă care îl controlează exclusiv. În schimb, un model „cu sursă închisă” funcționează ca o „cutie neagră”: utilizatorii îl pot accesa doar contra cost, prin licență sau abonament, fără să știe exact cum funcționează sau să îl poată modifica.

Practic, Eric Schmidt avertizează că, dacă Europa nu investește în propriile modele de inteligență artificială, mai ales open source, va deveni dependentă fie de modelele americane, scumpe și restrictive, fie de cele chinezești, mai accesibile dar controlate din afara continentului, ceea ce ar afecta autonomia tehnologică și economică a Europei.

Multe modele populare de inteligență artificială, cum ar fi Google Gemini și ChatGPT de la OpenAI, sunt cu sursă închisă, ceea ce înseamnă că firmele care le-au construit nu pun la dispoziție codul de bază pentru descărcare sau examinare. Deși acest lucru poate contribui la o experiență mai fluidă și mai unificată pentru utilizator, este în general mai scump și mai puțin flexibil. China a fost lider în dezvoltarea așa-numitelor modele open-weight, care oferă o mai mare transparență.

Pentru a concura în cursa globală pentru dezvoltarea de modele și agenți de inteligență artificială mai puternici, Europa va trebui, de asemenea, să abordeze prețurile ridicate la energie și să construiască mai multe centre de date care pot fi utilizate pentru a antrena tehnologia.

Schmidt, care a co-fondat o companie de centre de date care vizează abordarea cererii enorme de energie din partea acestei infrastructuri, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la impactul inteligenței artificiale asupra alimentării cu energie din SUA. Asta în contextul în care bătălia pentru dominația AI tinde să se mute deja în rețelele electrice.

Europa, care a fost în mare parte lăsată în urmă de rivalii americani și asiatici în cursa tehnologică pentru AI, a mobilizat resurse pentru a construi centre de date și a implementa tehnologia, deși la o scară mai mică decât Silicon Valley. Mistral AI din Franța este principalul startup de inteligență artificială din Europa. Compania cu sediul la Paris a fost evaluată la 11,7 miliarde de euro (13,7 miliarde de dolari) într-o rundă de finanțare de anul trecut. Este o fracțiune din dimensiunea OpenAI, care este evaluată la peste 500 de miliarde de dolari.

Recent, șeful Centrului pentru securitate cibernetică din Belgia, Miguel De Bruycker, a avertizat că “Europa a pierdut internetul”, în condițiile în care se bazează încă pe servicii și platforme cloud dominate de giganți tehnologici americani.