Raport: 32 de companii sunt responsabile pentru 50% din poluarea mondială cu dioxid de carbon

Criticii acuză companiile de top că sabotează acțiunile climatice, dar spun că datele sunt folosite din ce în ce mai mult pentru a le trage la răspundere. sursa foto: Getty

Un număr restrâns de companii din sectorul combustibililor fosili joacă un rol disproporționat în criza climatică. Potrivit unui raport publicat recent, 32 de producători sunt responsabili pentru jumătate din emisiile globale de CO₂, într-un context în care arderea combustibililor fosili continuă să crească.

Doar 32 de companii din sectorul combustibililor fosili au fost responsabile pentru jumătate din emisiile globale de dioxid de carbon care alimentează criza climatică în 2024, în scădere de la 36 cu un an înainte, arată un raport recent, citat de The Guardian.

Saudi Aramco a fost cel mai mare poluator controlat de stat, iar ExxonMobil a fost cel mai mare poluator deținut de investitori privați. Criticii au acuzat marile companii din industria combustibililor fosili că „sabotează acțiunea climatică” și că sunt „de partea greșită a istoriei”, dar au subliniat că datele privind emisiile sunt folosite tot mai des pentru a le cere socoteală.

Producătorii de combustibili fosili deținuți de stat au reprezentat 17 dintre primii 20 de mari emițători din raportul Carbon Majors, autorii spunând că acest lucru scoate în evidență barierele politice majore în calea combaterii încălzirii globale. Toate cele 17 companii sunt controlate de state care s-au opus unei propuneri de eliminare treptată a combustibililor fosili la summitul climatic ONU Cop30, desfășurat în decembrie, inclusiv Arabia Saudită, Rusia, China, Iran, Emiratele Arabe Unite și India. Peste 80 de alte state au susținut planul de eliminare treptată.

Saudi Aramco a fost responsabilă pentru 1,7 miliarde de tone de CO₂, o mare parte provenind din petrolul exportat. Dacă ar fi un stat, Aramco ar fi al cincilea cel mai mare poluator de carbon din lume, imediat după Rusia. Producția de combustibili fosili a ExxonMobil a generat 610 milioane de tone de CO₂ – ceea ce ar plasa compania pe locul nouă la nivel global, înaintea Coreei de Sud.

După o scurtă scădere în timpul pandemiei de Covid, arderea continuă a combustibililor fosili a dus la reluarea creșterii anuale a emisiilor de carbon, care ating în fiecare an niveluri record. Pentru a respecta obiectivul Acordului de la Paris de limitare a încălzirii globale la 1,5°C, emisiile ar fi trebuit să scadă cu 45% până în 2030, un prag considerat acum imposibil de atins. Cu toate acestea, spun experții, limitarea depășirii acestui prag rămâne esențială, deoarece fiecare fracțiune de grad în plus agravează impactul climatic asupra comunităților.

„În fiecare an, emisiile globale devin tot mai concentrate într-un grup tot mai restrâns de mari producători, în timp ce producția totală continuă să crească”, a declarat Emmett Connaire, de la think tank-ul InfluenceMap, care a coordonat cercetarea.

Fuziunile recente din sectorul petrolier au inclus achiziția Pioneer Natural Resources de către ExxonMobil și preluarea companiei Hess de către Chevron.

„Această analiză recentă confirmă o realitate dură: un grup puternic și concentrat de corporații din industria combustibililor fosili nu doar că domină emisiile globale, ci sabotează activ acțiunea climatică și slăbesc ambiția guvernelor”, a precizat Tzeporah Berman, de la Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative.

Inițiativa urmărește obținerea unei cooperări internaționale care să oprească extinderea combustibililor fosili și să demareze o tranziție echitabilă de la cărbune, petrol și gaze. Berman a spus că o reuniune din aprilie, în Columbia, a celor 80 de state care susțin eliminarea treptată a combustibililor fosili reprezintă un pas esențial pentru asigurarea unui viitor sustenabil.

„Cele mai recente date din Carbon Majors arată din nou că marii emițători sunt de partea greșită a istoriei. În timp ce energia curată și electrificarea primesc deja, la nivel global, aproape de două ori mai multe investiții decât combustibilii fosili, marii poluatori insistă să se agațe de produse depășite și poluante. Datele oferă însă un instrument pentru majoritatea tot mai numeroasă care se mobilizează în favoarea soluțiilor bazate pe știință și a responsabilizării”, a declarat Christiana Figueres, fostă șefă a ONU pentru climă.

Baza de date Carbon Majors a stat la baza unor analize recente care au legat direct emisiile de carbon ale celor mai mari companii din industria combustibililor fosili de zeci de valuri de căldură mortale, care altfel ar fi fost practic imposibile. Aceleași date au permis unui alt studiu să atribuie pierderi economice de ordinul trilioanelor de dolari, cauzate de căldura extremă, unor companii individuale din acest sector.

Baza de date a fost folosită și ca probă în procese, precum cazul Lliuya v. RWE, un dosar emblematic de litigiu climatic din Germania, precum și în legi de tip „climate superfund” din New York și Vermont, care obligă marile companii de combustibili fosili să plătească pentru proiecte de protecție a populației împotriva impactului climatic, precum inundațiile și valurile de căldură extremă.

„Dovezile se adună constant. Curtea Internațională de Justiție și instanțele din întreaga lume fac din ce în ce mai clar legătura dintre producția de combustibili fosili și distrugerea climei, subliniind că marii poluatori trebuie să renunțe la combustibilii fosili și să plătească. Atunci când faptele sunt evidente și legea este clară, trebuie să urmeze și răspunderea”, a declarat și Rebecca Brown, directoarea Center for International Environmental Law.

Saudi Aramco a refuzat să comenteze, iar ExxonMobil nu a răspuns solicitărilor de a comenta.