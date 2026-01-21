Antena 3 CNN Externe Evacuare de urgenţă, miercuri seară, la Forumul Mondial de la Davos, după ce un incendiu a izbucnit lângă un hotel

forum center davos
Evacuare de urgenţă, miercuri seară, la Forumul Mondial de la Davos, după ce un incendiu a izbucnit lângă un hotel. Sursa foto: Hepta

Pompierii au evacuat de urgenţă centrul de conferinţă din cadrul Forumului Mondial de la Davos, miercuri seară, după ce un incendiu a izbucnit lângă un hotel. Jurnaliştii prezenţi acolo au fost nevoiţi să plece din clădire şi să-şi lase lucrurile înăuntru. "Sunt elicoptere care zboară deasupra, e plin de pompieri, e o evacuare de urgenţă", a relatat un reporter, notează Mirror. Evacuarea a avut loc la câteva ore distanţă după ce Donald Trump a ţinut un discurs.

Incendiul, care a izbuncit în jurul orei 22.00, a fost stins. "Situaţia a fost ținută sub control, iar incendiul a fost complet stins după evacuarea unei părți a centrului de conferinţă, ca măsură de precauție" - au transmis pompierii.

Un martor a vorbit despre un miros care „îi face pe unii oameni din zona noastră să tușească”.

Lilli Gruber, reporter prezent la Davos, a declarat: „Ne-au evacuat pe toți. Ne-am lăsat toate lucrurile înăuntru pentru că se pare că este un incendiu într-un hotel din apropiere. Sunt elicoptere care zboară deasupra, este plin de pompieri", a povestit ea, conform sursei amintite.

Pompierii au lichidat incendiul, fără a fi raportate incidente majore la Davos.

Evacuarea a avut loc la câteva ore după ce Trump s-a adresat Forumului Economic Mondial. 

