Ilie Bolojan anunță că în lunile următoare economia României „va intra pe un traseu de relansare”: „Lucrăm la construcția bugetului”

Premierul Ilie Bolojan a scris, miercuri seara, pe Facebook, că în lunile următoare, economia României „va intra pe un traseu de relansare”. Prim-ministrul a adăugat că Guvernul lucrează la construcția bugetului pentru anul 2026 pe „baze realiste”, astfel încât să existe un fonduri și pentru investiții și relansarea economică. Totodată, Ilie Bolojan a insistat că măsurile de austeritate adoptate în 2025 au redus deficitul și au ajutat România să îți recâștige credibilitatea, după ce președintele PSD a declarat că deficitul nu reflectă realitatea și că România a fost, practic, victima unei „scamatorii mai elaborate”.

Premierul Ilie Bolojan afirmă că, în această perioadă, reprezentanţii Guvernului lucrează la construcţia bugetului de stat pe anul 2026, pe „baze realiste", subliniind că obiectivul este „un buget al relansării şi al investiţiilor".



„Economiile realizate în a doua jumătate a anului trecut ne-au permis să reducem deficitul bugetar cu peste 1% din PIB, sub ţinta de 8,4% asumată. Ne-am respectat angajamentele şi am recâştigat credibilitatea în faţa investitorilor şi a pieţelor financiare. În 2025 am redus deficitul fără a diminua investiţiile.

Acestea au totalizat 137,5 miliarde de lei, reprezentând peste 7% din PIB. Fondurile europene, inclusiv cele din PNRR, au înregistrat un nivel ridicat de supracontractare, iar proiectele au fost prioritizate. Am menţinut disciplina financiară şi am parcurs o primă etapă de reducere a cheltuielilor statului. Am crescut veniturile bugetare, inclusiv prin majorarea unor taxe.

Aceste ajustări au generat o contracţie economică şi au însemnat dificultăţi suplimentare pentru mulţi români”, a precizat prim-ministrul Ilie Bolojan, miercuri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„Fără a mai crește taxele, avem însă o bază solidă pentru relansare”

Potrivit şefului Executivului, „fără a mai creşte taxele” există „o bază solidă pentru relansare în acest an”.



„Lucrăm la construcţia bugetului pentru 2026 pe baze realiste. Ţinta de deficit este de puţin peste 6% şi va fi definitivată în perioada următoare. Inflaţia va scădea spre 4%. Obiectivul nostru este un buget al relansării şi al investiţiilor. Peste 15 miliarde de euro vor proveni din fonduri europene, prin PNRR şi politica de coeziune. Aceşti bani se vor regăsi în infrastructură, economie şi servicii publice mai bune”, a declarat Bolojan.



Totodată, el a anunţat că la începutul lunii februarie Guvernul urmează să îşi angajeze răspunderea pe legislaţia care va restrânge cheltuielile statului în administraţie şi va susţine relansarea economică, urmând ca, ulterior, să fie adoptat bugetul de stat.



„Ştiu că, deocamdată, în viaţa de zi cu zi se resimt efectele negative ale reducerii deficitului. Din lunile următoare, în urma măsurilor de însănătoşire adoptate şi pe o bază economică mai sănătoasă, economia României va intra pe un traseu de relansare”, a punctat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu spune că românii au fost victimele unei „scamatorii elaborate”

Afirmațiile premierului Ilie Bolojan vin după ce, într-un interviu la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a spus că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni nu reflectă realitatea și că România a fost, practic, victima unei „scamatorii mai elaborate”.

Potrivit liderului PSD, deficitul se situează în jur de 8%, iar în afară de majorarea TVA de la 19% la 21%, nu s-au înregistrat „lucruri extraordinare”, încasările la buget rămânând similare.

„Deficitul trebuie să fie redus. Ceea ce s-a proiectat în timp un dezastru, nu vă supărați pe mine, dar se va vedea la execuția bugetară când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului. Pentru că, într-un final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025 au fost foarte puține”, a spus Grindeanu.