Grindeanu spune că românii au fost victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul: Se dovedește a nu fi fost real

Grindeanu spune că românii au fost victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. Foto: Getty Images

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri seara la Antena 3 CNN că deficitul bugetar anunțat în urmă cu șase luni nu reflectă realitatea și că România a fost, practic, victima unei „scamatorii mai elaborate”. Potrivit liderului PSD, deficitul se situează în jur de 8%, iar în afară de majorarea TVA de la 19% la 21%, nu s-au înregistrat „lucruri extraordinare”, încasările la buget rămânând similare.

„Noi ne aflăm în această perioadă într-o evaluare internă. Durează până după buget. E foarte important acest lucru. Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care dorim să fie aplicate, cele legate de pensii: trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame. Nu se poate. Au fost scoase. Lucrurile trebuie să revină la normal”, a declarat Sorin Grindeanu, miercuri seară, la Antena 3.

Grindeanu a precizat că săptămâna viitoare vor fi prezentate datele concrete privind execuția bugetară.

„Vreau să aștept până săptămâna viitoare, când ministrul Finanțelor va veni în coaliție și va spune pe indicatorii macro-economici cum s-a închis anul 2025. Înțeleg că avem un deficit undeva în jur de 8%, deci sub cel negociat de 8,4%. Mai înțeleg ceva, să-mi fie cu iertare. Știți, am auzit așa din partea Dreptei, în ultimele șapte-opt-zece luni, o altă formă de moștenire grea. Eu sunt vechi în politică. Am văzut în ’96 când a venit Convenția Democrată și au spus ce moștenire grea au de la domnul Văcăroiu. A venit după aceea Alianța DA, iarăși moștenire grea de la Adrian Năstase. Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o formă de același tip, o moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar, care se dovedește a nu fi fost. Nu a fost real”, a afirmat Grindeanu.

Întrebat dacă românii au fost victimele unei scamatorii, preşedintele PSD a declarat:

„Da, dar mai elaborată. Noi am spus de la început: trebuie să continue investițiile. Și au continuat. Sigur, cu lupte din acestea pe care dumneavoastră le-ați transmis. Dom’le, trebuie să continue investițiile, Anghel Saligny, de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Și-au continuat. Și a plătit, e adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.”

Grindeanu a mai subliniat că PSD a avertizat în ultimele luni că România nu va intra în incapacitate de plată:

„Noi am spus același lucru tot timpul. Vă rog să luați declarațiile PSD-ului din ultimele șase luni: că da, trebuie să continue investițiile, vedeți că nu e așa. România nu intră în incapacitate de plată, așa cum s-a spus, și nu vom putea plăti salarii și pensii.”

Liderul PSD a mai atras atenția că deficitul trebuie redus:

„Deficitul trebuie să fie redus. Ceea ce s-a proiectat în timp un dezastru, nu vă supărați pe mine, dar se va vedea la execuția bugetară când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului. Pentru că, într-un final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025 au fost foarte puține.”

Întrebat dacă a discutat cu premierul Bolojan despre această situație, Grindeanu a spus:

„I-am spus în coaliție treaba asta, i-am spus ministrului de Finanțe. Am avut o întâlnire separată cu ministrul de Finanțe. O să vedem cum se închide, că săptămâna viitoare o să prezinte datele. Dar dacă e cum spunem noi, avem o problemă. Avem problemă și din perspectiva faptului că, pe bugetul din 2026, PSD-ul nu mai poate să asiste doar la măsuri din acestea de dreapta în care este lovit electoratul nostru. De aceea vă spuneam și vă enumeram două sau trei măsuri la care ținem în mod deosebit. Fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de ajutor pentru oameni, de măsuri sociale. Suntem partid social-democrat și lucrurile nu pot să continue în acest mod”, a declarat Ilie Bolojan.