Descopera 5 cocktailuri pe baza de whisky!

Daca alegi sa apelezi la magazinul online www.beicevrei.ro pentru a achizitiona o sticla din bautura ta preferata, vei avea posibilitatea sa pregatesti diferite cocktailuri folosind aceeasi bautura alcoolica. Iata doar cateva dintre ele!

1. Jack si Cola

Acest cocktail este renumit in toata lumea, insa este consumat cu preponderenta in America de Sud. Reteta sa este pe cat de simpla, pe atat de savuroasa. Trebuie doar sa amesteci Jack Daniel's cu Cola si sa adaugi gheata. Magazinul online BeiCeVrei este importatorul oficial in Romania al brandului Jack Daniel's, motiv pentru care trebuie sa apelezi la acest magazin daca vrei sa te bucuri de bautura autentica la pret de import.

2. Irish Coffee

Noptile lungi si friguroase de iarna te indeamna sa savurezi o cafea fierbinte si aromata, care sa fie preparata conform traditiei irlandeze, adica sa si contina cativa stropi de whisky (nu mai mult de 30 de ml) si frisca. Este recomandat sa adaugi si o lingurita sau doua de zahar brun, un truc care va face ca frisca sa ramana la suprafata. Nu uita sa folosesti un pahar de sticla termorezistent.

Mai mult, ziua nationala a cocktailului Irish Coffee se sarbatoreste anual pe 25 ianuarie. Asa ca inca mai ai timp sa comanzi toate ingredientele necesare pregatirii acestei bauturi alcoolice si sa o serbezi cum se cuvine. Pentru un gust autentic, alege un brand irlandez precum Tullamore Dew, Locke's sau Teeling.

3. Baileys Irish Coffee

Una dintre cele mai populare variante ale cocktailului Irish Coffee este reprezentata de combinatia cunoscuta si sub denumirea de Baileys Irish Coffee, in care se folosesc cativa stropi de Baileys Irish Cream, un amestec savuros de whisky si crema de lapte, cu ton vegetal, usor dulce.

4. Mint Julep

Racoritor, usor de preparat si delicios, un Mint Julep este un cocktail care nu putea lipsi din aceasta lista. Cum prepari un Mint Julep „ca la carte”? Ai nevoie de urmatoarele ingrediente: 60 ml de bourbon, 10 frunze proaspete de menta, apa plata, gheata zdrobita si zahar. Amesteca-le cu grija si savureaza o bautura fresh, care te va cuceri pe loc!

5. Bourbon Mojito

Daca vrei sa pregatesti o bautura care sa iti aminteasca de farmecul serilor de vara, inseamna ca ai nevoie de un Bourbon Mojito. Ingredientele sunt similare cu cele necesare pregatirii unui Mint Julep (whisky, menta, gheata), insa vei mai avea nevoie de apa minerala, lime si zahar brun.

Intr-un pahar, asezi un sfert de lime, presari zahar si pisezi pana obtii sucul de lime. Adauga frunzele de menta, gheata pisata, alcoolul si amesteca foarte bine. Vei descoperi ca aceasta varianta este la fel de savuroasa ca un Mojito clasic!

Gasesti toate bauturile mentionate in acest articol, si multe altele, in magazinul online BeiCeVrei. Comanda acum, iar produsele alese de tine vor fi livrate in cel mai scurt timp posibil la adresa selectata de tine. Bucura-te de ofertele speciale, de promotii si reduceri la whisky si nu numai si creeaza propriul bar chiar la tine acasa!