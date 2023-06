Descoperă cele mai populare tipuri de Mochi, preparatul japonez cu textură unică, gust delicios și istorie captivantă

Gastronomia japoneză se remarcă prin autenticitate, versatilitate și prin prezentarea estetică deosebită.

Această discrepanță între cifrele declarate și numărul cazurilor reale este foarte mare, în contextul în care în România învață aproape 3 milioane de elevi. De aceea, Școala Încrederii, cel mai mare program de educație din țară, a început o Revoluție în Educație pentru a ne menține copiii în siguranță.

Începând cu luna aprilie, oamenii au fost încurajați să-și împărtășească experiențele de bullying și violență prin care au trecut sau la care au fost martori. În nici două luni de la lansare, peste 200 de povești au fost trimise atât pe site-ul asociației, cât și prin intermediul rețelelor sociale.

Lunile acestea am tot declarat că avem „doar” 10.000 de cazuri de violență. Am spus asta ca să semnalăm discrepanța uriașă dintre cifre și realitate. Pentru că dacă 1 din 2 elevi se confruntă cu violența școlară, atunci la un simplu calcul ne dăm seama că peste 1 milion de copii trec prin asta. Așa am realizat că avem nevoie de poveștile oamenilor ca să putem înțelege cu adevărat ce se întâmplă și să ne dăm seama cu toții de amplitudinea fenomenului. Și vă mărturisesc că interesul oamenilor e imens. Am primit povești de la actuali elevi, de la părinți care-și amintesc cu groază cum era pe vremea lor, de la elevi bullied care acum sunt profesori, de la profesori care sunt amenințați că trebuie să se comporte frumos cu fiul lui cutare și până la martori tăcuți, care și acum se simt vinovați pentru că nu au spus mai departe prin ce au trecut colegii lor. Le mulțumim tuturor pentru curajul de a se destăinui și-i invităm să fie în continuare alături de noi, declară Ruxandra Mercea, fondatoarea Școlii Încrederii.

Cum vă puteți alătura Revoluției în Educație?

Programul Școala Încrederii este implementat în peste 200 de grădinițe și școli de stat din 36 de județe. În urma trainingurilor și a sesiunilor de coaching oferite de specialiști în educație, aceste școli devin locuri sigure, unde se promovează bunătatea și respectul, unde profesorii sunt instruiți să gestioneze conflictele, iar părinții sunt sprijiniți pentru a menține copiii în siguranță atât la școală, cât și acasă.

În România sunt peste 7000 de școli, iar ca programul să poată fi implementat în cât mai multe, e nevoie de susținerea oamenilor, pentru că oricine poate contribui la siguranța copiilor. Donațiile se fac prin SMS la 8845 cu textul INCREDERE pentru suma de 2 euro lunar sau prin intermediul site-ului: www.scoalaincrederii.ro

Am întâlnit bullyingul cu precădere în liceu. Clasa a IX-a ar fi trebuit să îmi aducă un nou început, dar fiind o persoană timidă, simplă, cu fobie socială, am fost ținta bătăilor de joc. Eram înjurată de colegii din clasa paralelă, îmi spuneau cuvinte vulgare, unul dintre respectivii a îndrăznit să împingă intenționat o masă în spatele meu. A fost un an greu, mi s-a intensificat fobia socială, care are urmări și astăzi. În prezent sunt cadru didactic, și în cancelarie simt un alt bullying la adresa mea. Îmi văd de treabă liniștită, dar colegele m-au numit „muta" sau „speriata". Ele, de fapt, nu știu că în sufletul fiecăruia e o bătălie. Pot spune că am avut parte de bullying din liceu până în prezent. Doar că acum știu să-l gestionez, mărturisește o profesoară care a trecut prin bullying.

Cum contribuie Școala Încrederii la schimbare?

Scade bullyingul, pentru că se schimbă strategia de gestionare a conflictelor din abordarea punitivă în una reparatorie.

Dezvoltă competențele de leadership ale directorului și ale echipei de management a școlii.

Ajută profesorii să găsească cele mai potrivite metode pentru a preda diferențiat.

Ajută echipa școlii să schimbe mediul fizic (elevii sunt implicați în modificarea aspectului clasei/ școlii).

Elevii își asumă procesul de învățare prin experiențe cum ar fi ședințe cu părinții conduse de elevi.

Ajută școala să își asume un rol activ de educare a părinților în cunoașterea și înțelegerea copilului, prin întâlniri 1:1 cu familiile.

Contribuie la crearea de relații sănătoase între membrii comunității școlare.

Nu am o poveste a mea sau poate nu o consider ca fiind bullying, deși era. În clasa a V-a m-am mutat la o școală nouă unde aveam în clasă o colegă de etnie rromă care mereu era batjocorită de colegi, într-o formă sau alta. Regret și până astăzi că am fost un simplu privitor, în loc să o ajut și să încerc cumva să opresc acest bullying. Nu am fost o victimă, dar mă simt de parcă am fost un agresor prin tăcerea mea. Cred că este important să conștientizăm și că, a nu face nimic când vedem că cineva este agresat, este greșit, este o altă poveste primită pe site-ul Școala Încrederii.

Campania inițiată de Școala Încrederii este derulată în cadrul proiectului „POVESTEA merge mai departe—Creșterea capacității de fundraising pentru schimbare în educație.” Proiectul este derulat de Asociația Școala Încrederii, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității de atragere de fonduri și asigurare a sustenabilității Asociației Școala Încrederii din Cluj-Napoca, într-o perioada de 15 luni, având ca impact pe termen lung îmbunătățirea situației beneficiarilor noștri finali.

***

Despre Școala Încrederii

Copiii din sistemul școlar românesc nu sunt văzuți pentru cine sunt ei cu adevărat. Școala Încrederii schimbă sistemic modul în care se face educație, gratuit, școală cu școală: timp de 5 ani o echipă de specialiști lucrează cu toți cei implicați în educația copiilor, de la directori la părinți, pentru a crea un mediu în care copiii să-și atingă potențialul maxim. Pentru că fiecare copil merită și fiecare copil, din fiecare școală, contează. După 2 ani de la lansare, Școala Încrederii lucrează deja cu 200 de școli și grădinițe de stat din 36 de județe din România, o comunitate de 100.000 de copii și 10.000 de adulți. Alte 177 de școli își doresc să facă parte din program.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile.

Tocmai de aceea, este apreciată în întreaga lume și mulți pasionați de cultura asiatică consumă sau pregătesc acasă diverse mâncăruri japoneze, cum ar fi sushi, tempura, supa miso, Ramen și Mochi. Combinațiile de ingrediente exotice sunt unul dintre motivele pentru care gastronomia japoneză a cucerit întreaga lume.

Mochi este unul dintre preparatele culinare japoneze care au devenit populare în mai multe culturi, datorită texturii inedite și versatilității. Această prăjiturică are o istorie captivantă, ce datează încă din anul 794 [#1] și continuă până în prezent. În Japonia, Mochi se mănâncă mai ales în preajma Anului Nou și obișnuia să fie consumat în cadrul ritualurilor religioase. De asemenea, Mochi a devenit foarte popular printre samurai, care trebuiau să găsească mâncăruri sățioase și ușor de transportat.

Ce este Mochi și care sunt cele mai întâlnite tipuri?

Mochi este o prăjiturică tradițional japoneză făcută din orez glutinos, care este folosit pentru a prepara un aluat ce poate fi umplut cu diferite ingrediente: pastă de fasole roșie sau albă, ciocolată, fructe și chiar înghețată. În cultura japoneză, Mochi este mai mult decât un desert. Considerat simbol al norocului și prosperității, acesta era consumat pe scară largă de aristocrație [#2], iar în prezent majoritatea japonezilor și nu numai asociază acest desert cu înghețată.

Cu o textură lipicioasă și moale, Mochi poate avea diverse umpluturi, fiind consumat de cele mai multe ori ca desert. Aluatul de mochi este adesea colorat cu pudră de ceai verde sau alte tipuri de colorant alimentar, astfel încât să aibă o culoare pastelată. Gustul delicios și textura deosebită sunt motivele pentru care acest preparat este atât de special.

Mochi cu înghețată se referă la aluatul mochi umplut cu înghețată, această rețetă fiind inventată la finalul secolului al XX-lea în cartierul Little Tokyo din California, de către Frances Hashimoto, femeie de afaceri americano-japoneză care și-a dorit să contribuie la păstrarea culturii japoneze în cartierul respectiv. Desertul a devenit rapid popular și s-a răspândit în magazinele din America, ceea ce i-a făcut pe oameni să asocieze constant mochi cu înghețată. Mochi cu înghețată îmbină cu succes tradițiile culinare japoneze cu gustul american, astfel că se explică de ce a devenit așa de populară ( vezi aici cum se face mochi cu înghețată).

Mochi este un preparat bogat în carbohidrați, motiv pentru care samuraii favorizau acest aliment, fiind suficient să mănânce două-trei prăjiturele de orez pentru o senzație de sațietate. Iată care sunt cele mai cunoscute tipuri de mochi [#3]:

Daifuku mochi: probabil cel mai răspândit tip de mochi, este rotund și ușor de recunoscut prin umplutura din pastă de fasole roșie îndulcită. Învelișul din orez poate fi umplut inclusiv cu căpșuni și se servește ca gustare rece; Sakura mochi: textura acestui tip de mochi este ceva mai diferită, deoarece în compoziție se pune și orez integral. Sakura mochi este rotund, umplut cu faimoasa pastă de fasole roșie îndulcită și se servește acoperit într-o frunză de cireș murată. Este de culoare roz și se consumă în special primăvara, când apar florile de cireș (sakura); Bota Mochi (Ohagi): acest tip de mochi poate fi descris ca un Daifuku întors pe dos. De data aceasta, aluatul de orez se află la interior și umplutura îl acoperă. De obicei se folosește pastă de fasole roșie și este consumat în special în timpul sărbătorii budiste Ohigan. Acest eveniment are loc de două ori pe an, motiv pentru care mochi-ul este numit „botamochi” primăvara și „ohagi”toamna; Kinako Mochi: această variantă de mochi se servește caldă, de obicei cu praf de soia și zahăr; Hishimochi: acest tip de mochi se distinge prin forma de romb, care îl face să semene cu un diamant. Hishimochi are mai multe straturi colorate (de obicei trei straturi) și este considerat simbol al fertilității și sănătății; Kusa Mochi: în compoziția acestui tip de mochi se folosește o plantă japoneză numită yomogi, ceea ce oferă preparatului o culoare verde. Aluatul obținut poate fi umplut cu pastă de fasole roșie sau servit cu înghețată. Se remarcă prin notele subtile de yomogi și prin culoarea deosebită; Hanabira: în traducere literală, acest termen înseamnă petală de floare. Denumirea îi sugerează forma de petală sau semilună, iar estetica acestui mochi este potențată de folosirea unei rădăcini de brusture și pastă roșie în interiorul aluatului, care este ușor translucid; Kirimochi: aceste felii de aluat sunt neîndulcite și se taie în formă dreptunghiulară. Feliile pot fi ulterior folosite pentru a fi gătite ca atare la grătar sau adăugate în diverse mâncăruri.

Cum se prepară Mochi?

Prepararea acestui desert este o activitate tradițională și culturală importantă pentru japonezi, ce are loc în preajma sărbătorilor și evenimentelor importante. Chiar dacă e asociat cu sărbători și festivaluri, Mochi se consumă pe tot parcursul anului.

Ca ingrediente, aluatul mochi se face din orez glutinos, care se fierbe pe baie de abur după câteva ore în care a stat scufundat în apă (de regulă, se lasă la înmuiat peste noapte). După gătirea la abur, orezul este pasat și „bătut” până se obține o pastă moale, lipicioasă și vâscoasă. Dacă vrei să faci mochi acasă, e mai ușor să folosești făină de orez glutinos, care nu conține de fapt gluten, deși denumirea ar putea sugera asta. Ca să obții aluatul pentru acest desert, făina se combină cu apă și sare.

Aluatul poate fi ulterior umplut cu diverse ingrediente, varianta clasică fiind pasta de fasole roșie, care se obține prin frecarea cu zahăr a boabelor fierte de fasole roșie. La final, se obțin niște biluțe lipicioase care se deosebesc prin formă, textură și culoare (în aluat se pot adăuga diferite ingrediente care să dea culoare sau colorant alimentar).

Dacă nu ai încercat niciodată acest preparat japonez,poți cumpăra mochi online , în oferta Asian Food fiind disponibile mochi cu diverse tipuri de umplutură, de la clasica pastă de fasole roșie, până la umplutura din pastă de arahide. Poți să faci mochi și acasă, însă ai nevoie de câteva ingrediente esențiale și de răbdare, pentru că procesul este unul destul de laborios, însă găsești tot ce ai nevoie pe AsianFood.ro.

În tradiția japoneză, procesul de preparare al mochi-ului poartă numele de „mochitsuki”, care este un ritual japonezi vechi de secole, o ceremonie tradițională și un meșteșug îndrăgit de japonezi. Aceasta are loc în preajma Anului Nou, dar și cu ocazia unor festivaluri și sărbători locale [#4], durează de obicei o zi întreagă și implică baterea aluatului de către cel puțin două persoane. Se mizează pe colaborare și perseverență, mai mulți localnici sau membri ai familiei participând la acest ritual. Mochitsuki este și în prezent un ritual important în comunitățile și familiile japoneze, practicat mai ales în perioada Anului Nou.

Așadar, mochi este un preparat inedit japonez, cu o istorie interesantă care se continuă până în prezent și își îndeplinește obiectivul inițial, acela de a răspândi cultura japoneză și tainele gastronomiei sale. Modelarea pastei de mochi este o activitate tradițională în Japonia, asociată cu sărbători și evenimente speciale. Acesta este mai mult decât un desert, devenind de-a lungul anilor un simbol al tradiției și culturii japoneze.

