Energia solară este bună pentru mediu iar acele sisteme de panouri fotovoltaice pot face adevărate minuni!

Cel mai cunoscut fapt despre energia solara este ca aceasta inseamna o baza curata si verde prin care se poate obtine energia electrica. Energia solara este o modalitate excelenta de a diminua urmele de carbon si nu exista nimic in aceasta energie care sa poata afecta mediul inconjurator. Energia solara nu elibereaza gaze cu efect de sera si cu exceptia necesitatii unei surse de apa curata pentru a functiona, nu utilizeaza nici un fel de alta resursa. Prin urmare obtinerea energieie electrice prin intermediul unor sisteme de panouri fotovoltaice , reprezinta o modalitate sigura dar si foarte ecologica.

Energia solara este autosuficienta si montarea panourilor solare pe acoperis este o cale sigura pentru un viitor intr-un mediu inconjurator mai curat si mai prietenos cu sanatatea noastra, a oamenilor.

Per total, energia solara utilizata pentru obtinerea energiei electrice vine la pachet cu o multime de avantaje

Energia solara este regenerabila

Energia solara este una dintre cele mai eficiente surse de energie regenerabila si practic aceasta va exista mereu cat timp steaua din sistemul nostru solar, Soarele, va arde. Tehnologiile in continua dezvoltare care apar in mod constant, vor continua sa valorifice aceasta sursa in moduri din ce in ce mai bune, mai usoare si mai ieftine, transformand energia solara in sursa de energie regenerabila cu cea mai rapida crestere.

Energie curata

Amprenta de carbon a panourilor solare fotovoltaice este deja destul de mica si datorita faptului ca materialele utilizate pentru confectionarea acestora au o posibilitate de reciclare din ce in ce mai mare, poluarea continua sa se micsoreze.

Ajuta la economisirea unor resuse financiare importante

Facturile dumneavosatra de energie electrica ar putea scadea destul de mult din cauza energiei pe care o generati si o utilizat, prin simplul fapt ca nu veti mai depinde de furnizorul local. Dimpotriva, veti ramane in continuare .

Intretinere redusa

Odata instalate, panourile solare necesita intretinere foarte mica. In general, acestea sunt instalate corect catre soare dar si intr-un unghi care sa permita ploii sa curga liber, spaland murdaria si praful. De asemenea, nu trebuie sa omiteti niciodata o curatare periodica. Panourile solare au o durata mare de viata, chiar si de peste trei decenii daca sunt intretinute corespunzator, pierderea eficientei fiind una extrem de mica in tot acest timp. Tocmai de aceea, putem spune fara emotii ca discutam despre o intretinere redusa.

Independenta

Investitia intr-un sistem de energie solara te face sa fii mai putin dependent de reteaua nationala pentru energia electrica. Ca generator de energie, va puteti bucura de energie electrica mai ieftina pe tot parcursul zilei, practic gratis daca nu punem la socoteala achizitionarea sistemelor de panouri fotovoltaice. In plus, daca investiti in baterii bune calitativ si cu o capacitate ridicata de stocare, atunci, puteti continua utilizarea energiei solare, chiar si dupa apusul soarelui.

Eficienta maxima

Veti contribui la un mod mai eficient de generare a energiei. Transmiterea energiei din centralele electrice prin retele extinse catre casa dumneavoastra duce inevitabil la pierderea de energie. Atunci cand puterea ta vine direct de pe acoperisul propriei locuinte, pierderea fiind astfel extrem de redusa, aproape inexistenta.

Cresterea valoarii proprietatii

Panourile solare sunt in general investitii bune pentru casa dumneavoastra, nu numai in ceea ce priveste utilizarea eficienta a energiei electrice, ci in ceea ce priveste si valoarea locuintei. Tendintele actuale de pe piata energiei inseamna ca o casa care este dotata cu panouri solare ar putea avea un pret mai mare in viitor decat unul fara. Astfel, daca aveti o locuinta care dispune de o instalatie cu panouri fotovoltaice si va doriti sa o vindeti, trebuie sa va asteptati la a cere o suma mai mare de bani.

In concluzie, panourile solare fotovoltaice sunt extrem de importante atat pentru mediul inconjurator cat si pentru bugetul fiecarei locuinte in parte, iar daca va numarati printre aceia care locuiesc la acasa, cu siguranta trebuie sa luati in vizor si un astfel de sistem deoarece avantajele pe termen lung sunt foarte rentabile, in special daca ne gandim la ecomoniile realizate pe termen lung de la momentul instalarii. Panourile solare sunt astazi mai accesibile ca niciodata dar si mult mai bune calitativ.