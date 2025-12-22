Brașovul are cel mai elegant Târg de Crăciun

FOTO: Facebook/ Primăria Brașov

Producătorii, artizanii și comercianții din cadrul târgului le oferă brașovenilor și turiștilor experiențe culinare, meșteșugărești și de artizanat specifice acestei zone

Peste 50 de căsuțe din povești vă așteaptă în Piața Sfatului din Brașov în cadrul Târgului de Crăciun, un târg dedicat, în primul rând, promovării produselor și meșteșugurilor locale.

Aici veți găsi zeci de căsuțe cu bunătăți și obiecte realizate de meșteșugarii și artizanii brașoveni. Brașovenii și turiștii pot gusta langoși, jumări, cârnați, sarmale, coaste în untură, pastă de jumări și untură pe pâine, cârnați cu fasole și murături, iahnie de fasole cu ciolan, cârnat în pită, varză călită cu cârnați, dar și pălincă, vin fiert, țuică fiartă, suc de mere cald și siropuri naturale. Ei vor putea achiziționa și produse de carmangerie specifice acestui sezon - caltaboși, cârnați, jambon, ciolan, pastramă, dar și turtă dulce, cozonac, kurtos kalacs sau ciocolată de casă. Meșteșugarii și artizanii oferă decorațiuni din rășină, ornamente și decorațiuni de Crăciun, șosete și căciuli de lână împletită, ceramică decorativă de Crăciun, căciuli, mănuși și papuci de blană, globuri de sticlă, ii și cămeși tradiționale.

Pentru a ne asigura că brașovenii și turiștii vor avea parte de cele mai bune experiențe culinare și produse locale de calitate, am selectat, în primul rând meșteșugarii și producători din municipiul și județul Brașov.

Astfel, în cazul producătorilor și meșteșugarilor, peste 70% din numărul total de căsuțe sunt pentru cei din municipiul și județul Brașov. De asemenea, și în cazul comercianților, cei din Brașov și zona metropolitană au avut prioritate în momentul selecției, urmați de cei din celelalte localități din județ.

De asemenea, meșteșugarii și artizanii a căror produse sunt realizate prin utilizarea tehnicilor manuale au fost primii selectați.

Vă așteptăm în Piața Sfatului, până în 11 ianuarie, să vă bucurați de meșteșugurile, obiectele de artizanat și bunătățile gastronomice locale, dar și de cel mai înalt brad de Crăciun din România.