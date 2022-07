La ce să fii atent când cumperi prima maşină

Detinerea unei masini reprezinta libertate si independenta, de aceea fiecare sofer isi aduce aminte prima masina pe care a avut-o, iar in acest moment tu te pregatesti sa faci primul pas in achizitionarea propriei masini.

Vrei sa iti cumperi prima ta masina?

Intrebarile pe care trebuie sa ti le pui atunci cand vrei sa iti cumperi o masina

Fiecare individ are nevoi si cerinte diferite. De aceea, este foarte important sa iti pui anumite intrebari in momentul in care te decizi sa iti cumperi o masina:

La ce vei folosi masina?

O vei folosi sa faci naveta in oras la facultate sau la job, o sa o folosesti in interes de serviciu sau o sa pleci cu ea la drum lung? Toate aceste informatii sunt importante deoarece pot influenta alegerea autoturismului.

Pe ce tipuri de drumuri o sa o conduci cel mai des?

Gandeste-te de dinainte la traseurile pe care o sa le parcurgi cel mai des cu viitoarea ta masina, o sa mergi preponderent pe sosea, autostrada, pe drum de tara, pe un drum cu multe curbe, urcusuri si coborasuri? Aceste informatii te pot ajuta sa descoperi care sunt caracteristicile absolut necesare pentru viitoarea ta masina.

O masina second hand este cea mai potrivita pentru un incepator

In momentul in care ti-ai obtinut carnetul de condus ai inceput deja sa visezi la prima ta masina. Toata lumea isi doreste sa detina o masina nou nouta, insa acest lucru nu este intotdeauna cea mai buna alegere, in special pentru soferii incepatori. Poate sa para iesita din comn aceasta afirmatie, insa sunt mai multi factori care argumenteaza de ce o masina second hand este mai potrivita pentru un sofer la inceput de drum:

Diversitatea

Vinderea si cumpararea masinilor second hand ocupa o mare parte din piata auto. Desi marile firme din industria auto produc vehicule noi an de an, tot masinile rulate acapareaza piata. Datorita faptului ca se gasesc in numar mai mare, ai si sanse mai ridicate sa gasesti masina potrivita pentru tine in randul autoturismelor second hand. Masinile rulate reprezinta o solutie viabila pentru conducatorii incepatori.

Experienta

Pentru cineva fara experienta in a le sofatului este mai potrivita o masina second hand deoarece este mai usor sa iti exersezi condusul pe un autoturism deja rulat. Atunci cand capeti experienta in condus, tamponarile si accidentele sunt aproape inevitabile. In momentul in care acestea se vor intampla nu vei regreta la fel de mult daca vei zgaria o masina second hand, comparativ cu momentul in care vei zgaria pentru prima data o masina nou nouta.

Bugetul

Bineinteles, bugetul reprezinta cel mai mare avantaj la achizitionarea masinilor second hand. Daca ai rabdare si te documentezi ai sanse foarte mari sa gasesti o masina potrivita pentru toate nevoile tale la un pret accesibil. Fie ca ai muncit din greu sa strangi bani si sa iti cumperi masina cu banii jos, fie ai gasit o modalitate de imprumut prin care sa reusesti sa iti achiti masina in rate, tot reprezinta o cheluiala costisitoare. De aceea, este mai bine sa iti achizitionezi o masina second hand la inceput. Pe piata automobilelor second hand poti gasi un autovehicul care sa se afle intr-o stare buna, atat exterioara, cat si interioara, sa aiba un set de dotari pe care sa ti le doresti, iar toate aceste lucruri la un pret rezonabil.

A doua masina

Prima masina pe care o vei cumpara nu va fi masina pe care o vei conduce pentru tot restul vietii tale. Fie ca vei conduce prima masina pentru 1 an, 3 ani sau 5 ani, este putin probabil ca vei conduce aceeasi masina toata viata. Se pot intampla accidente, se pot strica piese sau pur si simplu ti s-au schimbat nevoile si gusturile in timp. In momentul in care te decizi sa iti schimbi masina este mult mai usor sa te desparti de o masina second hand decat de o masina pe care stii ca ai cumparat-o direct de la furnizor.

Achizitionarea primei masini este un pas important pentru un sofer la inceput de drum. De aceea, este bine sa te documentezi si sa stii clar ce nevoi ai tu de la o masina. Astfel, vei putea lua o decizie argumentata pe care sa nu o regreti in timp.

Ce caracteristici vrei sa aiba?

Bineinteles ca atunci cand iti cumperi o masina trebuie sa fie una care sa iti placa. Dupa ce te-ai hotarat pe ce culoare vrei sa fie, ce brand si ce design vrei sa aiba, este important sa te gandesti si la dotarile masinii. Caracteristicile sunt foarte variate de la masina la masina si de aceea este important sa stim de la inceput ce ne dorim.

Ce buget ai?

Bugetul reprezinta factorul cel mai important atunci cand iti cumperi o masina. Fiind la inceput de drum este greu sa ai un buget generos pentru achizitionarea primului autovehicul. De aceea, este important sa tii cont de mai multe lucruri atunci cand iti setezi bugetul. Din pacate, cheltuiala aferenta unei masini nu se incheie in momentul in care ai achizitionat-o. Trebuie sa stii de la inceput ca masina iti va aduce cheltuieli lunare si anuale. Pe langa banii necesari pentru combustibili, ITP, asigurari si impozite, trebuie sa tii cont si de cheltuielile de inscriere a masinii si posibile reparatii neprevazute. Pentru a te asigura ca nu o sa iti provoace mai multa suparare decat fericire achizitionarea unei masini, trebuie sa iti calculezi un buget lunar pentru masina astfel incat sa fii pregatit chiar si atunci cand se intampla ceva neprevazut.