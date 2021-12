5 motive pentru care Mr. Bit a devenit unul dintre cele mai apreciate cazinouri din România

Succesul obținut rapid, în doar câteva luni, se datorează îndeplinirii așteptărilor majorității jucătorilor români, semn că operatorul a analizat cu atenție piața din țara noastră, înainte de a lua decizia de a aplica pentru licența acordată de Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc.

Iată cinci dintre principalele argumente pentru care MrBit a devenit un cazinou online apreciat în România:

Conceptul original

Diferența dintre MrBit și celelalte platforme similare se vede la prima afișare a site-ului, când pe ecran apare pisica-robot care dă și numele cazinoului. De fapt, toate personajele expuse te duc cu gândul la un film SF, invitându-te să faci o călătorie în cyberspațiu.

Cromatica întreține și ea această atmosferă deosebită, prin fundalul de un albastru închis, pe care sunt suprapuse butoane și texte ce produc efecte vizuale asemănătoare cu lumina unui neon. Toată comunicarea este făcută respectând această tematică, de la prezentarea și denumirile ofertelor promoționale la introducerea secțiunilor.

Oferta de jocuri

MrBit cazino are o ofertă de-a dreptul impresionantă, cu peste 1700 de jocuri. Păcănelele online reprezintă pentru 90% din această ofertă, dar nu te plictisești nici dacă ești pasionat de jocurile de masă sau de video poker. Sunt 43 de jocuri de masă electronice și 29 de mese cu dealeri live. Cele mai populare jocuri sunt adunate într-o secțiune specială.

Platforma reunește cei mai importanți producători de jocuri din industrie: NetEnt, Microgaming, Just for the win, Greentube, Foxium, Fantasma, Triple Edge, YGGDRASIL, Quickspin, Play'n GO, Endorphina, Playson, Oryx Gaming, ELK Studios, EGT, Thunderkick, Push Gaming, Tom Horn Gaming, BetSoft, Pragmatic Play, Evolution, Relax Gaming, Wazdan, Nextgen, Big Time Gaming, 4 the player, Kalamba Games.

Ofertele promoționale

Oferta promoțională de bun venit a fost încă de la început o armă eficientă de marketing. Acest pachet este unul dintre cele mai atractive de pe piață. Despre termenii și condițiile de rulaj ale ofertei poți citi în orice MrBit Casino review .

La rândul lor, clienții deja existenți au parte de oferte promoționale permanente sau ocazionale. Cel mai important este sistemul de statusuri, un program de fidelizare gândit pe 23 de niveluri. La începutul lunii, toți clienții sunt la nivelul zero. Pe măsură ce fac rulajul indicat, ei avansează de la un nivel la altul, primind rotiri gratuite cu valoare tot mai mare, bani cash sau cashback din sumele pierdute. Tot permanente sunt și turneele, numai provocările diferă de la un turneu la altul.

Ofertele ocazionale sunt actualizate periodic. De exemplu, în această lună, rețin atenția „Calendarul anului nou” și „Cyber Christmas Tornament Series” (cu fond de premiere de aproape 800.000 de lei).

Metodele de plată diverse

Inițial, MrBit casino accepta doar cardul bancar ca și instrument de plată pentru alimentarea contului. Între timp, metodele de plată s-au diversificat, adăugându-se Skrill, Neteller, TopPay și MuchBetter. Depunerea minimă este de doar 20 de lei, ceea ce face ca acest cazinou online să fie preferat și de cei care alocă un buget mai mic distracției reprezentate de jocurile de noroc. Înainte de a solicita o retragere trebuie să îndeplinești formalitățile pentru verificarea identității, așa cum se procedează în orice cazinou online.

Serviciul de Relații clienți

În cazul în care ai nelămuriri legate de regulamentele jocurilor sau dacă vrei să semnalezi ceva referitor la felul în care funcționează platforma, poți apela cu încredere la serviciul de Relații Clienți. Reprezentanții operatorului pot fi contactați telefonic sau prin email. Suportul este disponibil 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

Am enumerat doar cinci motive pentru care MrBit este printre cele mai apreciate cazinouri online. Pentru a le descoperi pe celelalte, nu trebuie decât să îți deschizi cont și să te distrezi responsabil.

