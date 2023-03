Notino.ro: Cele mai bune produse de îngrijirea a pielii pentru tenul gras, acneic

Pentru unele femei cu tenul sensibil, uscat, acneic sau gras, găsirea unor produse cosmetice de îngrijire a pielii poate fi destul de dificilă.

Magazinul Notino.ro se adresează tuturor frumuseților care au tenul sensibil și aduce în gama sa de produse de lux și o colecție de cosmetice de brand perfecte pentru rutina de îngrijire a tenului gras, cu probleme.

Reduceri mari la cosmetice La Roche-Posay pe Notino.ro

Astfel de produse La Roche-Posay oferă numeroase beneficii tenului: îl matifiază și îl hidratează, îl lasă fin și neted la atingere, contractă porii pielii și previne luciul nedorit. Produsele sunt realizate în colaborare cu medici dermatologi și astfel eficiența lor pentru persoanele cu pielea sensibilă este garantată.

De exemplu, săpunul creat de acest brand în laboratoare dermatologice este perfect pentru pielea sensibilă, uscată și delicată. Acesta previne deshidratarea, calmează iritațiile, lasă pielea perfect curată și revitalizată. Săpunul are un ingredient special – numit unt de Shea – care oferă multe beneficii pielii:

Calmează arsurile, atenuează semnele de îmbătrânire

Hidratează porii fără a-i înfunda

Poate fi utilizat și în caz de psoriazis, eczeme, dermatită

Are vitamina A care facilitează regenerarea celulară

Are vitamina E cu efect antioxidant

Îndepărtează în timp ridurile, petele și cicatricile.

Ser de umplere, anti-îmbătrânire pentru fermitatea și strălucirea tenului

Pentru a avea o piele vizibil mai frumoasă, mai plină și suplă, Notino recomandă o gamă variată de seruri și concentrate de hidratare cu acid hialuronic și alte ingrediente de origine naturală de la brandul La Roche-Posay, cum ar fi:

Ser pentru ten sensibil

Ser concentrat pentru ten acneic

Ser de piele intens hidratant cu acid hialuronic

Ser de regenerare, antirid cu retinol

Ser pentru diminuarea ridurilor, etc.

Un ser de față puternic și de calitate înaltă netezește aspectul ridurilor în timp scurt și corectează aspectul neuniformității tenului uscat, mixt sau gras, a porilor dilatați, pierderea elasticității și a fermității.

De asemenea, brandul La Roche-Posay a creat și o gamă de produse pentru pielea uscată, până la atopică, care fac pielea moale și parfumată, hrănesc cu nutrienți și hidratează intens țesutul cutanat. Poți spune adio pielii uscate dacă alegi produse de brand originale de pe Notino.ro, precum sunt acelea de marcă La Roche-Posay:

Loțiune de corp cu lipide, contra uscării pielii

Creion SOS pentru atenuarea instantanee a mâncărimii și a iritației

Gel de duș calmant și protector

Balsam calmant pentru pielea sensibilă și iritată

Cremă de mâini regeneratoare și altele.

Notino oferă și produse cosmetice pentru îngrijirea pielii acneice de la acest brand, care sunt foarte eficiente pentru tratamentul acestei afecțiuni:

Loțiune astringentă pentru ten gras și problematic

Tratament matifiant pentru ten gras și problematic

Cremă hidratantă împotriva imperfecțiunilor pielii cauzate de acnee

Apă de curățare cu particule micele pentru ten acneic

Corector pentru imperfecțiunile pielii cu acnee.

Acest brand are și produse cosmetice pentru adulți și copii, care oferă protecție naturală împotriva radiațiilor UV, cum ar fi:

Cremă solară pentru tratarea petelor pigmentare SPF 50+

Spray protector transparent SFP 50+

Loțiune de protecție pentru copii SPF 50+

Cremă de zi protectoare SPF 50+

Lapte protector pentru copii SPF 50+

Spray revigorant pentru față anti-strălucire SPF 50+

Gel-cremă cu efect matifiant SPF 50+ și lista poate continua.

Notino este un magazin online foarte popular în țările din Europa, are o selecție variată de parfumuri și produse cosmetice de brand, originale. În prezent are peste 82.000 de produse unice aduse de la 1.500 de branduri cunoscute în toată lumea. Clienții care cumpără parfumuri, cosmetice și produse de machiaj din acest magazin primesc câte un voucher cadou în valoare de minim 100 RON. Acesta se oferă în e-shop, dar și în magazinele Notino din București, din Mega Mall și Promenada Mall.

Notino are o selecție variată de parfumuri și cosmetice brand la prețuri excelente, reduceri și promoții zilnice la anumite articole de marcă originale, produse de calitate premium și din gama bestseller. Livrarea comenzilor substanțiale la acest e-shop este gratuită. Aici clienții pot avea produse personalizate cu mesaje personale gravate cu laser pe ambalaj și pot încerca gratuit produsele din gama Try it First care se livrează acasă cu un eșantion ce poate fi testat imediat.