O privire în manualul de utilizare: cum se (de)montează roțile de motocultor?

Pentru a alege corect un motocultor, trebuie sa ai in vedere o serie de criterii:

• Caracteristicile constructive. Conteaza foarte mult ecartamentul minim al rotilor, modul in care se monteaza un set nou de roti motocultor, modul in care se monteaza freza sau echipamentele de lucru cu care vine utilajul;

• Destinatia motocultorului. Exista motocultoare gandite special pentru culturi de vie, pentru pomi, legume sau flori;

• Putere. Pe piata, exista motocultoare de putere mica (7-9 CP) sau putere mai mare, de pana la 14 CP. Pentru o suprafata de pana la 0.5 Ha, puterea de pana la 9 CP este suficienta.

Printre cele mai importante criterii care tin de alegerea motocultorului trebuie sa se afle si rotile. Niste roti pentru motocultor rezistente pot asigura aderenta la teren, pot contribui la pastrarea distantei intre randurile plantate sau pot oferi viteza.

Orice motocultor eficient are doua randuri de roti

In general, un utilaj folosit pe mai multe tipuri de teren si pe mai multe tipuri de vreme are la dispozitie doua tipuri de roti de motocultor: cele metalice si cele de cauciuc. Setul de roti metalice este ideal pentrru asigurarea aderentei pe terenuri alunecoase si umede.

Datorita acestui tip de roti, motocultorul poate tracta o remorca si poate efectua diverse activitati care implica stabilitate. Setul de roti din cauciuc este folosit atunci cand este nevoie de rapiditate. Astfel, deplasarea cu rotile de cauciuc se face mult mai usor.

Cat de grea este montarea unor astfel de roti?

Desi pare o misiune dificila, demontarea si montarea unor roti motocultor este destul de simpla. Daca mecanismul este unul bine realizat, este suficienta prinderea fiecarei roti cu doua suruburi. La majoritatea motocultoarelor, demontarea si montarea se pot face rapid, direct pe camp, conform instructiunilor de folosire.

Cum alegi un set potrivit de roti pentru motocultor?

Atunci cand vrei un nou set de roti, este important sa bifezi cateva puncte esentiale, in asa fel incat sa te asiguri ca rotile sunt cat mai eficiente:

• Verifica dimensiunile! In general, dimensiunile potrivite sunt specificate in cartea tehnica a utilajului;

• Calculeaza greutatea pe care rotile trebuie sa o suporte. Este important, mai ales in cazul anvelopelor, ca greutatea sa nu fie prea mare. In caz contrar, exista riscul de uzura a cauciucului sau chiar de explozie a acestuia;

• Tine cont de conditiile in care urmeaza sa folosesti utilajul. Vei folosi motocultorul pe asfalt, pe teren accidentat, in padure sau pe teren agricol? Conteaza foarte mult locul in care este folosit, deoarece poate fi nevoie de roti metalice, cauciucuri cu intarire suplimentara sau cauciucuri cu diverse alte proprietati.

Asadar, daca sunt bine alese si sunt montate conform instructiunilor recomandate de producatori, o pereche de roti poate sa reziste fara probleme cativa ani si poate contribui la eficientizarea muncilor agricole. Tocmai din acest motiv, trebuie sa fie alese cu foarte mare atentie dintr-un magazin specializat si cu renume pe piata, asa cum este si generalmotor.ro.