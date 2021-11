Sângerări gingivale? Lucruri obligatoriu de știut despre gingivită

Gingivita sau denumită și afecțiune gingivală apare în urma procesului inflamator limitat al țesutului epitelial al mucoasei care înconjoară porțiunea cervicală a dinților și procesele alveolare. Este rezultatul bacteriilor prezente în cavitatea bucală și reprezintă primul stadiu al afecțiunii parodontale.

Gingiile sănătoase sunt roz și curate, asigură un suport ferm dinților, nu sunt inflamate și nu sângerează. Așadar, dacă observi sânge în timpul periajului sau când folosești ața dentară, s-ar putea să ai o afecțiune gingivală.

Gingivita poate fi responsabilă și de o respirație urât mirositoare care afectează cel puțin 60% dintre adulți.

"Chiar dacă gingia este iritată și sângerează nu este vorba despre pierderea dintilor, nu există nici un fel de deteriorare ireversibilă a osului sau a țesutului înconjurător. Însă dacă nu este tratată la timp, poate evolua, către afecțiuni mai serioase (parodontoză) sau chiar pierderea dinților." Dr. Dragos Popescu, medic stomatolog in echipa de chirurgie a clinicii DentalMed, Centru de Excelenta in Tratamentul Parodontozei, si care ofera servicii specializate de tratament pentru gingivita .

Tipuri de gingivita

Gingivita specifică persoanelor cu diabet reprezintă o complicație mai puțin cunoscută a diabetului zaharat. Glucoza excesivă din salivă creeaza un mediu propice de creștere a bacteriilor, astfel crescând riscul de apariție a gingivitei. Netratată, ea poate deveni o problemă serioasă de sănătate.

Gingivita de sarcină - apare în timpul sarcinii - Datorită transformărilor hormonale prin care trece organismului femeilor în această perioadă, gingiile devin mai sensibile la periaj, în procesul de masticație sau pur și simplu la atingere. Dacă periajul se va efectua superficial din această cauză, rămân depuneri de placă bacteriană care favorizează gingivita.

Gingivita apărută în urma anumitor tratamente medicamentoase - mai rar.

În funcție de fiecare caz în parte, aceasta afecțiune netratată la timp, poate conduce la hiperplazie gingivală, gingivita cronică sau ulcero-necrotică.

"Desi afectiunile parodontale (gingivita, parodontita, parodontoza avansata) afecteaza in mod surprinzator 1 din 3 adulti, rezultatul final fiind pierderea dintilor, aceastea sunt tratate cu superficialitate de catre majoritatea pacientilor. Din pacate, inclusiv copiii si adolescentii pot primi diagnosticul de “parodontoza”, iar un tratament pentru parodontoza adecvat se poate stabili doar personalizat, pentru fiecare caz in parte, in functie de gradul de afectare parodontala si de varsta pacientului." Dr. Mihnea Velisarato, medic specialist tratament parodontoza si boala parodontala .

Cum se tratează gingivita?

Diagnosticarea gingivitei.

Pentru a detecta boala gingivală într-un stadiu precoce, unii stomatologi măsoară adâncimea pungii gingivale din jurul fiecărui dinte. Însă dacă se descoperă un țesut eritematos la nivelul marginii gingivale, se va confirma diagnosticul.

Tratamentul gingivitei constă într-o igienizare profesională de către medicul stomatolog, care urmărește îndepărtarea factorului cauzator. Se efectuează un detartraj dentar, air flow și periaj dentar pentru a reduce numărul bacteriilor prezente în cavitatea bucală și, în special, pentru a elimina tartrul. Tartrul este cel mai important factor care influențează apariția gingivitei.

În cazul în care persoana care se prezintă la stomatolog prezintă o formă de gingivită în stadiu avansat medicul va trece la restaurarea gingiilor, pentru a evita iritarea acestora și acumularea de bacterii.

Detartrajul este foarte eficient, nu provoacă durere, cel mult produce un ușor disconfort persoanelor care au un grad mai ridicat de sensibilitate dentară . Se poate realiza prin două metode: folosind un instrument manual sau cu ultrasunete.

Airflow-ul dentar este o metodă de curățare a dinților cu un dispozitiv ce generează un jet cu presiune mare de apă, aer, particule fine de bicarbonat de sodiu și substanțe antiseptice. Rolul său este de a îndepărta placa bacteriană, petele și tartrul incipient supra și subgingival.

În timpul tratamentului, medicul stomatolog va evidenția pacientului sfaturi personalizate cu privire la igiena orală de întreținere realizată acasă precum:

Periajul zilnic - Este cel mai simplu și cel mai bun sfat pe care îl poți urma pentru îmbunătățirea igienei dentare și pentru sănătatea cavității bucale. Dacă nu îndepărtezi resturile alimentare, bacteriile se pot înmulți mai repede și pot cauza probleme ale dinților sau gingiilor.

În mod obișnuit, este recomandat să te speli pe dinți de două ori pe zi, dimineața și seara . Ideal însă, este să faci asta după fiecare masă importantă din timpul zilei. Mai ales seara, dacă te-ai spălat pe dinți și apoi ai ieșit în oraș la restaurant, nu uita de periaj și atunci când revii acasă , înainte de a merge la culcare.

Mai mult decât atât, este important să te speli corect pe dinți. Trebuie să aloci timpul necesar pentru un periaj complet. Periuța de dinți manuala poate fi eficientă, dar studiile au relevat faptul că periuța de dinți electrică aduce beneficii sănătății bucale. Timpul recomandat pentru periaj cu periuța manuală este de patru minute, în timp ce pentru o periuta de dinti electrică timpul de periaj scade la două minute, datorită numărului ridicat de pulsații.

Este important să acordați o atenție sporită zonelor situate în partea din spate a cavității bucale care sunt mai greu accesibile, spațiilor interdentare, zonelor din jurul lucrărilor dentare sau în cazul aparatelor ortodontice.

Astăzi, se comercializează o mare varietate de paste de dinți, există și paste de dinți specifice, recomandate în cazul sensibilității crescute a zonelor gingivale. În asemenea situații, este mai bine să discuți cu medicul specialist despre cea mai bună recomandare.

Folosirea aței dentare este un aspect foarte important al unei igiene orale corecte. Ața dentară îndepărtează placa și resturile alimentare situate între dinți. Aceste resturi pot cauza inflamații și sângerări gingivale și pot favoriza apariția cariilor dentare între dinți, unde igienizarea prin periaj este mai dificilă. Este recomandată folosirea zilnică a aței dentare.

Apa de gură este o substanță antiseptică care complementează periajul și care ajută la eliminarea respirației urât mirositoare. Are efect antibacterian și un miros plăcut. Se recomandă clătirea timp de 30 secunde aproximativ după spălarea dinților.

Folosirea apei de gură nu elimină necesitatea periajului sau a folosirii aței dentare.

Știați că gingivita apare și la copii?

Tratarea dinților de lapte este primul pas în menținerea sănătății orale a copilului tău pe termen lung. Medicul pediatru și medicul specialist stomatolog recomandă o atenție sporită igienei copilului chiar și înainte de apariția primului dinte de lapte. Igiena constă în curățarea obrajilor, gingiilor și limbii.

Atunci când copilul nu își curăță dinții corect dimineața și seara, bacteriile din cavitatea bucală se înmulțesc datorită resturilor de mâncare și se depun pe dinți, formând astfel placa bacteriană, care poate fi îndepărtată doar prin detartraj.

Dacă copilul se plânge de durere și sângerari în timpul periajului, aceste simptome pot fi datorită inflamării superficiale a gingiei. Este indicat să efectuați o programare la medicul specialist stomatolog pediatru care va stabili diagnosticul și va recomanda tratamentul pentru gingivită la copii. De obicei, ca și la adulți, tratamentul va consta într-o curățare profesională a dinților și gingiilor.

Recomandările noastre pentru părinți sunt:

Vizitele regulate la medicul stomatolog atât a copiilor cât și a părinților. Părinții vor fi un exemplu contribuind astfel la creșterea încrederii copiilor în medicul stomatolog.

Igiena zilnică care va fi o rutina atât pt copii cât și pentru părinți.

Părinții vor verifica periodic cavitatea bucală a copiilor și dinții pentru a descoperi dacă sunt nereguli care trebuiesc remediate la medicul stomatolog.

