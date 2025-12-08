George Simion și Anca Alexandrescu s-au plâns de boicotul lui Călin Georgescu: Alegerile se câștigă la vot, nu în fața calculatoarelor

George Simion a deplâns prezența scăzută la alegerile pentru Primăria Capitalei. FOTO: Captură video/Facebook/AUR

Pierderea categorică a alegerilor pentru Primăria Capitalei de către Anca Alexandrescu a creat o atmosferă mormântală la sediul AUR. Președintele partidului, George Simion, a încercat să diminueze lovitura primită de tabăra suveranistă, după ce Călin Georgescu și-a îndemnat în campanie susținătorii să nu iasă la vot.

El a deplâns prezența scăzută la alegerile pentru Primăria Capitalei, precizând că Ciprian Ciucu, viitorul primar general, nu se bucură de legitimitate. Asta deși, o victimă a absenței alegătorilor la urne a fost și candidata AUR, având în vedere apelul la boicot al lui Călin Georgescu adresat către suveraniști în mod repetat.

Deși nu a abordat direct această temă, George Simion a deplâns dorința unora “de a dezbina mișcarea suveranistă”. Totodată a ținut să precizeze că nu îi este teamă că pierde partidul. Asta după ce s-a speculat că această temere a stat la baza deciziei AUR de a nu arunca în cursa electorală propriul candidat:

“Îi mulțumesc Ancăi Alexandrescu! Nu am nicio temere că îmi ia cineva partidul. De cinci ani tot mi-l ia cineva, ma-aș bucura să mi-l ia cineva. Înțeleg dorința unora de a dezbina mișcarea suveranistă de a o deligitima, de a lovi în AUR, în George Simion, de a reduce procentele cu care românii ne creditează”.

Cât privește rezultatul slab al Ancăi Alexandrescu, George Simion a încercat să sugereze că acesta a avut legătură cu neîncrederea bucureștenilor că procesul electoral a fost unul corect. Totuși el a recunoscut lipsa de unitate din tabăra suveranistă:

“Acest scor se datorează Ancăi Alexandrescu. Am un singur regret, acela că nu am reușit să fim cu toții uniți și să convingem mai mulți oameni de utilitatea procesului de vot, a unității între noi și nu am determinat mai mulți oamnei să creadă că alegerile vor fi corecte și să meargă la vot. Nu e vina Ancăi Alexandrescu sau a lui George Simion. Așa că, Anca, în numele AUR și a mișcării suveraniste, îți mulțumim!”.

Mesajul Ancăi Alexandrescu pentru suveraniști

Anca Alexandrescu a fost mult mai directă în ceea ce privește demobilizarea alegătorilor din propria tabără: “Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot, nu stând în fața calculatoarelor sau a televizorului.

Este doar începutul. Nu, nu o să îi iau locul lui George Simion, nu am astfel de gânduri. Am de gând să merg mai departe pe acest drum al suveranismului, este un lucru pe care l-am declarat de foarte mulți ani de zile. Vreau să vă mai spun un lucru, una dintre principalele mele misiuni de acum înainte este să îi conving pe oameni că forța este la ei, că votul lor contează.

Îmi doresc ca la următoarele alegeri prezența la vot să fie mult mai numeroasă. Celor care m-au votat le mulțumesc, celor care nu m-au votat le mulțumesc că s-au prezentat la vot. Celor care au considerat de cuviință să mă linșeze mediatic, să arunce în spațiul public minciuni, le transmit că acolo unde s-a trecut linia roșie ne vom vedea în instanță”.

Călin Georgescu a declarat că nu susține niciun candidat pentru Primăria Capitalei

Aceste reacții despre dezbinarea suveraniștilor, apărute după publicarea primelor rezultate care plasează AUR pe locul doi în alegerile pentru Primăria Capitalei, la mare distanță de candidatul PNL, Ciprian Ciucu, vin după ce Călin Georgescu a declarat că nu susține pe nimeni în alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”, a spus Georgescu.

„Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a adăugat el.

Anterior, fostul candidat la prezidențiale, aflat sub control judiciar, a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei sunt ”o farsă”.

”Eu am avut o declarație pe care sunt convins că ați văzut pe toți. Ce pot să spun? Eu consider, așa cum am spus, că este o farsă. În plus de atâta, eu, alături de poporul român, așteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu povești. Doi. Până una-alta, votul liber al românilor a fost furat. Și trei, din acest punct de vedere nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel, a acestor alegeri.”, a spus, în noiembrie Călin Georgescu. El anunța atunci că nu o susține pe Anca Alexandrescu sau alt candidat la Primăria Capitalei

"Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Oricine pretinde că o face alege minciuna. Nu sunt un om politic, ci un om al credinței.

Slujesc cu capul sus poporul român, un popor creștin, urmând învățăturile Mântuitorului Iisus Hristos. Azi, țara suferă și suferă din cauza decăderii politice, la care se adaugă aceste așa zise alegeri de la Primăria București".