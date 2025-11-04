Ce spune Călin Georgescu despre candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Fiecare face cum crede”

Călin Georgescu și Anca Alexandrescu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Călin Georgescu a fost întrebat, marți, după ce a ieșit de la secția de poliție pentru a semna controlul judiciar, despre candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Fostul candidat la prezidențiale a răspuns că „fiecare face cum crede”. De asemenea, acesta a îndemnat din nou la boicotarea alegerilor locale.

Călin Georgescu a fost întrebat dacă participarea la alegeri a celor care l-au susținut este ”o trădare”.

„Nu, eu mi-am exprimat punctul de vedere. Fiecare face cum crede. E liberul arbitru. Eu, în fața poporului român, nu pot să spun altceva decât că el a câștigat. Am participat alături de popor o dată la alegeri și am câștigat. Aceste alegeri au fost furate și nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”, a declarat Călin Georgescu.

Călin Georgescu își îndeamnă susținătorii să boicoteze alegerile din București

De asemenea, el a continuat să îndemne la boicotarea alegerilor din 7 decembrie.

„Eu consider, aşa cum am spus, că este o farsă. Din păcate, aceste alegeri sunt o farsă şi nu am de ce să comentez o farsă. Asta este tot.

Şi, în plus, eu, alături de poporul român, aşteptăm dovezi despre furtul alegerilor, nu poveşti. Doi – până una, alta, votul liber al românilor a fost furat. Şi trei – din acest punct de vedere, nu pot să am o abordare serioasă, de niciun fel acestor alegeri.

De aceea, per ansamblu, spun aşa: tăria unei naţiuni stă în moralitatea ei. Şi, poporul român, aşa cum se şi vede (n.r.: susţinătorii lui strigau: «Călin, te iubim», «Călin Georgescu, preşedinte») şi le mulţumesc tuturor, astăzi, încă o dată, a arătat că s-a trezit şi şi-a amintit cine este. Şi asta înseamnă că astăzi, acum, puterea lui este o stâncă de granit şi când sufletul unui popor se ridică, nimeni, nimeni nu poate să-l îngenuncheze.

La fel şi în cazul meu: când un sistem întreg este împotriva ta, este dovada că eşti pe drumul cel drept şi nu eşti singur. Eu m-am ridicat prin credinţă, nu prin puterea mea. Dumnezeu m-a-ntărit, atunci când oamenii m-au judecat şi această încercare nu m-a doborât, ci m-a-nvăţat că adevărata putere vine din rugăciune şi din liniştea celui care aşteaptă şi nu urăşte, pentru că iubirea şi, de fapt, iertarea, în mod special, nu sunt o slăbiciune, ci o biruinţă. Şi asta vreau să înveţe fiecare român.

AUR o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei

Conducerea AUR a votat, în unanimitate, pentru susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. George Simion a precizat că, deși decizia reprezintă „un sacrificiu”, 99% dintre susținătorii partidului au spus că Anca Alexandrescu este cea mai bună candidată pentru a da peste cap „jocurile sistemului”.

Președintele AUR a spus că decizia de a o desemna pe Anca Alexandrescu drept candidata partidului în aceste alegeri reprezintă un „sacrificiu”.

„Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la un membru AUR pentru cel mai bine clasat din zona noastră, suveranistă, conservatoare.

Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie în turul II de scrutin, cel anulat”, a spus George Simion.

La rândul ei, Anca Alexandrescu a promis că va da o „lovitură de grație” așa zisului stat paralel și l-a invocat pe Călin Georgescu în discursul său.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cei mai tare, la statul paralel. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc. Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani din piatră seacă”, a spus realizatoarea TV.