AUR a decis să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. George Simion: „Este un sacrificiu”

3 minute de citit Publicat la 20:33 03 Noi 2025 Modificat la 20:42 03 Noi 2025

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru alegerile locale parţiale. Foto: captură conferința AUR

Conducerea AUR a votat, în unanimitate, pentru susținerea candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. George Simion a precizat că, deși decizia reprezintă „un sacrificiu”, 99% dintre susținătorii partidului au spus că Anca Alexandrescu este cea mai bună candidată pentru a da peste cap „jocurile sistemului”. Președintele AUR a mai spus că ea este și cea mai bine clasată în sondaje din zona suveranistă. La rândul său, Anca Alexandrescu a promis că va da lovitura de grație „statului paralel” și l-a invocat pe Călin Georgescu în discursul său.

Anunțul AUR însă arată că există o ruptură între partid și fostul candidat la prezidențiale. Călin Georgescu a spus duminică, cu o zi înainte deci de ședința conducerii AUR, că alegerile din Capitală nu sunt legitime și a îndemnat la boicot.

Conducerea AUR s-a reunit luni, de la ora 19:00, într-o ședință la Parlament pentru a decide prin vot pe cine va susține partidul în alegerile pentru Primăria Municipiului București (PMB). La Palatul Parlamentului a sosit și Anca Alexandrescu cu o oră înainte de a începe ședința conducerii AUR. După vot, liderii AUR și Anca Alexandrescu au susținut o conferință de presă.

George Simion: „Este un sacrificiu”

Președintele AUR a spus că decizia de a o desemna pe Anca Alexandrescu drept candidata partidului în aceste alegeri reprezintă un „sacrificiu”.

„Cu toate că avem în interiorul AUR oameni capabili care s-ar fi achitat cu brio de sarcina unei candidaturi, am preferat să renunțăm la un membru AUR pentru cel mai bine clasat din zona noastră, suveranistă, conservatoare.

Este un sacrificiu, este un lucru pe care l-am făcut și în decembrie în turul II de scrutin, cel anulat. Avem o responsabilitate față de mișcarea suveranistă, iar mai presus de asta avem o responsabilitate față de poporul român”, a spus președintele formațiunii AUR, George Simion.

Simion a adăugat că 99% dintre susținătorii partidului au spus că Anca Alexandrescu este cea mai potrivită candidată pentru Primăria Capitalei.

„Avem o responsabilitate față de zona suveranistă, dar mai ales față de poporul român. La București sunt trei candidați ai Guvernului, toți diferite fațete ale sistemului.

Dacă ajungeam să segmentăm votul pe zona suveranistă, eram considerat trădător. Nu neg, pot să fiu trădat, dar niciodată nu voi fi trădător, nici măcar prin greșeală.

De aceea, alegerea AUR pentru o candidatură cu șanse a poporului român, a celor care vor să pună cruce caracatiței și grupurilor mafiote însăilate la Primăria București este doamna Anca Alexandrescu.

M-am consultat cu toți cei care ne simpatizează și din zeci de mii de comentarii care au venit pe rețelele de socializare, 99% răspunsuri au fost Anca Alexandrescu”, a mai spus el.

Anca Alexandrescu: „E singura noastră șansă să facem ce dorește Georgescu”

La rândul ei, Anca Alexandrescu a promis că va da o „lovitură de grație” așa zisului stat paralel.

„Eu sunt Anca și împreună o să câștigăm Bucureștiul. Eu sunt Anca și împreună o să le dăm lovitura de grație acolo unde îi doare cei mai tare, la statul paralel. Eu sunt Anca și voi pune Bucureștiul pe primul loc. Voi fi trup și suflet pentru cei care mă vor alege, voi scoate bani din piatră seacă”, a spus realizatoarea TV.

Anca Alexandrescu l-a invocat pe Călin Georgescu în discursul ei.

„Este o tulburare în partidele aflate la putere, este singura noastră șansă să facem ce dorește domnul Georgescu: să învingem sistemul. El chiar a spus să nu mai stăm în fața televizoarelor și să facem ceva să învingem sistemul și asta facem astăzi.

Voi avea o campanie modestă, nu voi da bani la presă. Din punct de vedere politic poate Consiliul nu va fi de acord cu ce vom propune, dar îi vom avea alături pe bucureșteni. Cetățenii orașului trebuie să aibă același grad de confort, indiferent de sector”, a mai spus ea.

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru alegerile locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară.