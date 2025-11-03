AUR refuză boicotul cerut de Călin Georgescu la alegerile din București. ”Îi înțelegem frustrarea, dar nu avem cum să nu participăm”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul AUR George Simion. Sursă foto: Hepta

AUR va decide, luni seară, pe cine susţine la alegerile pentru Primăria Capitalei, după ce Călin Georgescu le-a cerut, duminică, susținătorilor săi, să boicoteze alegerile din București. Senatorul Petrişor Peiu a declarat, luni, într-o conferință de presă, că AUR nu are cum să boicoteze alegerile din 7 decembrie.

„Înţelegem cu toţii frustrarea şi neîncrederea pe care domnul Georgescu a căpătat-o, în raport cu modul în care instituţiile statului, aşa numitul sistem, organizează alegerile. Atunci când eşti descalificat de două ori din cursa prezidenţială fără un motiv legal, sigur că ai un sentiment de neîncredere şi este normal să îţi manifeşti acest sentiment de neîncredere. Însă, pe de altă parte noi suntem un partid politic care avem datoria, ca orice alt partid politic, să reprezinte pe cei care cred în valorile conservatoare, în Parlament, în consilii locale şi aşa mai departe, şi atunci, nu putem să abdicăm de la această datorie pe care ţi-o asumi în momentul când te înscrii într-un partid politic, trebuie să reprezinţi electoratul care te votează, indiferent de neîncrederea şi de frustrarea pe care o are cineva, pe nedrept sancţionat de către statul român, noi trebuie să continuăm să ne reprezentăm electoratul”, a spus senatorul AUR Petrişor Peiu.

”Nu avem cum să nu participăm la alegeri, ba chiar îndemnăm pe toţi cetăţenii bucureşteni care au drept de vot să meargă la vot, să voteze, să-şi exprime opţiunea, pentru că asta înseamnă că participi la democraţie. Şi noi ne angajăm în aceste alegeri, ca în toate celelalte, să îi reprezentăm pe cei care sunt nemulţumiţi de prestaţia partidelor din coaliţia de guvernare”, a arătat el.

Întrebat despre o ruptură între AUR şi Călin Georgescu, Peiu a spus: ”Nu vorbim în numele nimănui. Noi vorbim în numele nostru şi al alegătorilor pe care îi reprezentăm. Nu poate fi vorba de nicio ruptură, pentru că noi nu ne-am propus niciodată să reprezentăm pe cineva care nu se regăseşte în rândurile noastre sau printre votanţii noştri. Nu cred că este vorba de niciun fel de ruptură”.

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a anunţat că liderii partidului vor decide, luni seara, pe cine va susţine AUR la alegerile pentru Capitală. ”Au fost luate în considerare mai multe opţiuni şi urmează ca în această seară să se ia o decizie”, a declarat Lulea.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și-a îndemnat susținătorii, duminică, într-un discurs înregistrat și postat pe rețelele sociale, să boicoteze alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta susține că sunt organizate, în mod „macabru”, de un „guvern ilegitim”, la un an de când a fost anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Georgescu le-a transmis susținătorilor că cine votează la acest scrutin legitimează „frauda” de anul trecut.