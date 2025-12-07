Ce prezice Elon Musk pentru următorii 20 de ani. Ce se va întâmpla cu joburile și oamenii care muncesc

Musk a descris un viitor în care AI și roboții vor schimba societatea într-un ritm uriaș. Foto: Getty Images

Elon Musk susține că, în următorii 20 de ani, majoritatea abilităților necesare pe piața muncii vor deveni inutile din cauza inteligenței artificiale. Totuși, miliardarul spune că își încurajează copiii să urmeze o facultate, dacă vor să facă asta, scrie Business Insider.

Într-o discuție cu investitorul și podcasterul Nikhil Kamath, publicată duminică, Musk a descris un viitor în care AI și roboții vor schimba societatea într-un ritm uriaș, motiv pentru care chiar și competențele tehnice vor conta tot mai puțin.

„AI și robotica reprezintă un tsunami supersonic. Este probabil cea mai radicală transformare pe care am trăit-o vreodată”, a afirmat Musk.

El a vorbit chiar despre o lume în care, în mai puțin de două decenii, munca va deveni opțională, pentru că mașinile vor putea realiza aproape tot ce are nevoie societatea.

„Predicția mea este că, în mai puțin de 20 de ani, munca va deveni opțională”, a spus acesta.

Musk a adăugat că și propriii săi copii, care sunt pasionați de tehnologie, sunt conștienți că ceea ce învață s-ar putea să nu le mai folosească în viitor. Cu toate acestea, „vor să meargă la facultate”.

„Nu cred că e obligatoriu să mergi la facultate”

Deși Musk a criticat în trecut sistemul universitar, spunând că nu este „pentru învățare”, ci doar o manieră de a demonstra că poți urma niște reguli, acum a adoptat o poziție mai moderată.

„Nu cred că e obligatoriu să mergi la facultate”, a spus el, explicând în același timp că vede mediul universitar mai degrabă ca pe un loc de socializare și dezvoltare personală decât ca pe o fabrică de competențe.

Potrivit lui, un motiv valid pentru a urma studii superioare este faptul că „te afli printre oameni de vârsta ta într-un mediu în care înveți”.

Ce spun specialiștii

Profesorii și cercetătorii avertizează că dependența de AI riscă să lovească exact în competențele fundamentale. Asta în timp ce universitățile încearcă să se adapteze.

Pe de altă parte, unii specialiști îi îndeamnă pe tineri să se concentreze pe abilități pe care tehnologia nu le poate înlocui: gândire critică, capacitatea de a conduce echipe sau gestionarea unor procese complexe.

Alții spun că tinerii ar trebui să încerce să înțeleagă mai degrabă sarcinile reale din spatele unui job, decât titlul postului, și să arate că pot coordona și folosi AI mai eficient decât alții.

Există și voci care cred că cei care învață să folosească AI într-un mod critic vor deveni, de fapt, mai buni lideri și vor gândi mai clar, nu invers.

În același timp, numeroși experți subliniază că tocmai transformările din piața muncii fac și mai importantă dobândirea unor competențe reale – de la antreprenoriat la educație financiară.