Sute de capodopere au fost deteriorate de o scurgere de apă în Muzeul Luvru

1 minut de citit Publicat la 01:07 08 Dec 2025 Modificat la 01:07 08 Dec 2025

Este vorba de „reviste de egiptologie” și de „documentație științifică” utilizate de cercetători / Sursa foto: Hepta

O scurgere de apă survenită în 26 noiembrie la Muzeul Luvru din Paris a deteriorat câteva sute de lucrări din biblioteca Antichităților egiptene, au indicat duminică, pentru AFP, reprezentanții muzeului, deja afectat de un jaf spectaculos de bijuterii în octombrie, potrivit Agerpres.

„Între 300 și 400 de lucrări” au fost deteriorate, a detaliat Francis Steibock, administrator general adjunct al muzeului, confirmând o informație din publicația franceză La Tribune de l'Art.

Potrivit lui, este vorba de „reviste de egiptologie” și de „documentație științifică” utilizate de cercetători. Aceste lucrări legate datează de la sfârșitul secolului al 19-lea și începutul secolului 20.

„Nicio lucrare de patrimoniu nu a fost afectată de acest incident”, a subliniat el, precizând că „în acest stadiu, nu avem pierderi iremediabile și definitive din aceste colecții”.

Acestea sunt „documente extrem de utile și foarte consultate”, dar „câtuși de puțin unice în lume”, a adăugat el. „După ce se vor usca, le vom trimite la legător pentru a fi reparate, apoi vor fi repuse pe raft”.

Potrivit reprezentanților muzeului, scurgerea de apă a fost descoperită în 26 noiembrie în rețeaua hidraulică ce alimentează echipamentele de încălzire și ventilația bibliotecii, situată în aripa Mollien.

Aceasta s-a produs din cauza deschiderii accidentale a unei valve a acestui sistem, care a provocat o scurgere dintr-o conductă situată în tavanul uneia dintre săli.

„Aflată în stare de uzură totală”, această rețea hidraulică este întreruptă timp de mai multe luni și urmează a fi înlocuită începând cu septembrie 2026, a explicat Steinbock, în cadrul unor lucrări majore care se preconizează că vor dura câteva luni.

O anchetă internă urmează să stabilească cauzele exacte care au dus la această scurgere.