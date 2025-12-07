La un an de la redeschidere, Notre Dame depăşeşte Luvrul şi Turnul Eiffel la numărul de vizitatori. Intrarea în catedrală e gratuită

Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris se vor putea vizita din nou din 20 septembrie. FOTO: Hepta

La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a şocat Parisul şi lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depăşind Luvrul şi Turnul Eiffel.

De când arhiepiscopul Laurent Ulrich a proclamat "Notre Dame, deschide-ţi uşile!" în seara zilei de 7 decembrie 2024, într-o ceremonie solemnă în prezenţa unor lideri mondiali, curiozitatea cu privire la renaşterea catedralei de pe malurile Senei a determinat peste 30.000 de oameni să-i treacă pragul în fiecare zi, sosind de pe toate continentele, fie din motive religioase, fie pur turistice.

Aceasta reprezintă o creştere în comparaţie cu aproximativ 9 milioane de vizitatori anuali estimaţi pentru catedrală chiar înainte de incendiul din 15 aprilie 2019, un incendiu care a devastat o mare parte a structurii sale şi pentru care reparaţiile sunt încă în curs de desfăşurare, după cum o demonstrează schelele şi macaralele care continuă să o înconjoare.

› Vezi galeria foto ‹

Unul dintre cele mai izbitoare aspecte ale restaurării, care a implicat o curăţare temeinică a pietrelor pentru a îndepărta substanţele cancerigene ca urmare a acumulării de funingine, este aspectul pereţilor săi, îmbunătăţit de un nou sistem de iluminare, scrie Agerpres.

Pentru a o experimenta direct, Notre Dame oferă două opţiuni de acces: o rezervare într-un interval orar specific pe site-ul său web sau aşteptarea la coadă pe esplanada catedralei. Deşi în lunile imediate redeschiderii se stătea mult la coadă, acum lucrurile se mişcă foarte repede.

Nemaivorbind de faptul că intrarea este gratuită, lucru care nu mai este valabil în multe dintre catedralele importante din ţări precum Spania. Acest lucru se întâmplă în ciuda presiunilor de a introduce o taxă de intrare din partea unor personalităţi precum ministrul culturii francez, Rachida Dati.

Biserica Catolică Franceză, care preferă să o menţină ca un loc de primire universal şi deschis lumii, a rezistat impunerii acestei taxe, chiar şi după costurile ridicate ale proiectului de restaurare, pe care statul l-a bugetat cu 700 de milioane de euro.

Faptul că intrarea este gratuită explică parţial succesul său în atragerea vizitatorilor, cifrele plasând Notre Dame înaintea celorlalte atracţii monumentale majore ale Oraşului Luminilor, cum ar fi Turnul Eiffel (7 milioane), Palatul Versailles (8,4 milioane) şi Muzeul Luvru (aproape 9 milioane).

De fapt, Notre Dame este la egalitate cu Bazilica Sf. Petru de la Vatican, care primeşte 11 milioane de vizitatori, dar este încă departe de cel mai vizitat monument din lume, care este Oraşul Interzis din Beijing, cu 17 milioane de turişti anual.

Dincolo de componenta turistică, Notre Dame se mândreşte deopotrivă cu faptul că a reluat complet activitatea religioasă cu ocazia acestei prime aniversări.

Anul acesta, conform cifrelor furnizate de Dieceza de Paris, au avut loc peste 1.600 de slujbe religioase şi 650 de pelerinaje, cu evenimente notabile precum prima Liturghie de după incendiu, ţinută anul trecut în Ajunul Crăciunului, şi celebrările dedicate morţii Papei Francisc şi începerii pontificatului lui Leon al XIV-lea