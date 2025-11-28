Muzeul Luvru scumpește drastic biletele pentru unii turiști. Prețurile urcă cu 45%

1 minut de citit Publicat la 09:40 28 Noi 2025 Modificat la 09:42 28 Noi 2025

Luvru crește prețurile cu 45% pentru vizitatorii din afara UE. Foto: Hepta

Consiliul de administrație al Muzeului Luvru a decis scumpirea cu 45% a prețului biletelor pentru majoritatea turiștilor din afara Uniunii Europene, scrie BBC.

De la începutul anului viitor, vizitatorii din țări precum Statele Unite, Marea Britanie sau China vor plăti 32 de euro pentru a intra în muzeu. Creșterea tarifelor ar urma să aducă anual milioane de euro, bani necesari pentru modernizarea celebrei galerii.

Conducerea și sistemele de securitate ale muzeului au fost intens criticate după jaful spectaculos din octombrie, când un grup de patru persoane a furat bijuterii în valoare de 102 milioane de dolari și a dispărut în câteva minute.

Un audit oficial publicat la scurt timp după incident a evidențiat slăbiciunile sistemelor de securitate și infrastructura învechită a instituției.

Începând din 14 ianuarie, vizitatorii din afara Spațiului Economic European, care include statele UE, Islanda, Norvegia și Liechtenstein, vor plăti cu 10 euro în plus pentru a intra în cel mai vizitat muzeu din lume.

Luvru a primit aproape 9 milioane de vizitatori anul trecut, majoritatea turiști străini. Peste o zecime dintre vizitatori provin din SUA, iar aproximativ 6% din China, potrivit datelor muzeului.

De ani buni există apeluri pentru îmbunătățirea capacității muzeului de a gestiona afluxul de vizitatori, în condițiile în care turiștii se plâng frecvent de aglomerație și de cozile lungi.

În ianuarie, președintele Emmanuel Macron și conducerea Luvrului au anunțat o serie de îmbunătățiri și au sugerat majorarea tarifelor pentru vizitatorii din afara UE începând cu 2026. Macron a mai spus că Mona Lisa va fi mutată într-un nou spațiu pentru a reduce supraaglomerarea.

Majoritatea celor 30.000 de oameni care vizitează zilnic Luvrul vin în principal să vadă capodopera lui Leonardo da Vinci. Mulțimile se înghesuie în Salle des Etats, galeria unde este expusă Mona Lisa, ceea ce îi obligă pe vizitatori să petreacă doar câteva momente în fața tabloului pentru a-l privi sau fotografia.

Muzeul va renova și alte zone ale clădirii și va adăuga noi facilități, precum toalete și restaurante, investiții estimate la câteva sute de milioane de euro.

La începutul lunii, Luvru a anunțat închiderea unei galerii cu ceramică grecească din cauza unor probleme structurale.

Investigația privind jaful din octombrie a arătat că muzeul a cheltuit semnificativ mai mult pentru achiziția de opere noi, dar mult mai puțin pentru întreținere și restaurare.