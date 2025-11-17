O nouă lovitură pentru Muzeul Luvru: Galeria Campana se închide din cauza unor probleme structurale la clădire

1 minut de citit Publicat la 23:36 17 Noi 2025 Modificat la 23:42 17 Noi 2025

Anterior jafului de la Luvru, directoarea muzeului avertizase asupra condițiilor din fostul Palat regal, vizitat anul trecut de 8,7 milioane de oameni. Foto: Getty Images

Cel mai vizitat muzeu din lume primește o nouă lovitură, după jaful care a scos la iveală problemele grave de securitate ale instituției. Una dintre galeriile Muzeului Luvru din Paris va fi închisă pentru public ca „măsură de precauție”, după ce un audit a relevat probleme structurale la tavanul galeriei Campana, relatează The Guardian.

Galeria Campana se află la primul etaj în aceeaşi aripă din partea de sud a Luvrului unde o bandă de hoţi a reuşit să pătrundă în data de 19 octombrie, jefuind bijuteriile Coroanei a căror valoare a fost estimată la 88 de milioane de euro. Bijuteriile nu au fost găsite până acum.

Astfel, galeria Campana, care găzduiește nouă săli dedicate ceramicii grecești antice, va rămâne închisă în timp ce se desfășoară investigații privind „anumite grinzi care susțin podelele etajului al doilea” de deasupra ei, se arată într-un comunicat emis luni.



Este vorba „despre evoluţii recente şi imprevizibile”, a dat asigurări cel mai vizitat muzeu din lume. Contactat de AFP, un purtător de cuvânt al muzeului nu a putut preciza când va intra în vigoare această decizie şi nici pentru cât timp, relatează Agerpres.

În sprijinul deciziei sale, muzeul a invocat concluziile unui raport al biroului de studii tehnice care a i-a fost trimis vineri. Instituţia dă asigurări că a „lansat imediat o campanie complementară de investigaţii” pentru a determina cauzele acestei fragilităţi identificate.

Anterior jafului de la Luvru, directoarea muzeului avertizase asupra condițiilor din fostul Palat regal, vizitat anul trecut de 8,7 milioane de oameni.

Într-o notă internă din ianuarie, directoarea Luvrului, Laurence des Cars, a scris că muzeul se degradează din ce în ce mai mult, iar unele spații de expoziție sunt într-o stare foarte proastă.

La scurt timp după avertismentul lui des Cars, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat lansarea unui vast şantier de renovare şi de modernizare a Luvrului, centrat în special asupra cadrilaterului Sully. Costul lucrărilor a fost iniţial estimat la circa 800 de milioane de euro, dar revizuit în creştere într-un raport recent al Curţii de Conturi, care a spus că ar fi necesare cel puţin 1,15 miliarde de euro.